Booking, l’Ue potrebbe bocciare l’acquisizione di eTraveli

Il Mezzogiorno che spinge, che cresce, che finalmente punta sul suo “oro”, il #turismo.Uno sviluppo confermato anche dai dati e da alcuni Gruppi imprenditoriali di eccellenza che riscuotono successo in Italia e all’estero. Tra questi la holding #Nicolaus, nata nel 2003, con il suo quartier generale a Ostuni, in Puglia, oggi una delle aziende leader del turismo italiano.Ma cosa è cambiato in questi anni? Ne abbiamo parlato con l’amministratore delegato Giuseppe Pagliara, in occasione della presentazione delle previsioni e le tendenze turistiche nel Sud Italia presentate da Banca Intesa Sanpaolo a Napoli