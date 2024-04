Borghi e castelli, ecco il bonus da 650mila euro per promuoversi

Bonus in denaro per comunicare e promuoversi: è l’incentivo del valore complessivo di 650mila euro che si spartiranno siti fra castelli, borghi meno noti e archivi storici sconosciuti ma del valore inestimabile

Si tratta di 22 realtà culturali, fuori dai circuiti soliti, che hanno vinto i premi del bando 2024 della “Fondazione Italia Patria della Bellezza”, giunta alla sua quarta edizione e scelte tra le 206 candidature ricevute in quest’ultima edizione. Nel dettaglio i primi 3 saranno premiati con un contributo ciascuno di 20.000 euro, mentre i restanti 19 avranno accesso gratuito a consulenze di comunicazione e marketing da parte di agenzie leader del settore o aziende che garantiranno loro visibilità.

I premi in denaro sono andati all’Archivio nazionale del film di famiglia di Bologna con le sue 35,000 pellicole private, al museo a cielo aperto “OrMe” un percorso di murales nel quartiere storico dell’Ortica di Milano e sempre nel milanese a Va’ Sentiero,che ha realizzato la guida al trekking più lungo al mondo sulla dorsale delle nostre montagne da nord a sud e isole.

Tra i vincitori dei progetti di comunicazione anche enti prestigiosi come il Museo del marmo di Carrara e l’Area archeologica di Fossacava, nella classifica del New York Times come la destinazione italiana più interessante nel 2024. Insieme all’ente museale Istituto centrale per la grafica di Roma – che include artisti come Leonardo – si sono aggiudicati un voucher del valore di 50.000 euro ognuno per un progetto di rebranding messo a disposizione dall’agenzia di branding RobilantAssociati.

Aiuto focalizzato su social media e rebranding per le aziende milanesi Cascina Monluè, adottata da Studio Tiss, e Fondazione Milano Scuole Civiche, seguita da Reflektor.

Premiati per il sud Italia Giardini di Naxos, alla ricerca di un approccio comunicativo innovativo che avrà il supporto della società The Branding Letters. A Venezia il prestigioso centro internazionale di ricerca Fondazione Le stanze della fotografia sarà adottato dall’agenzia di pubbliche relazioni White Lady Pr, mentre Le vie del sacro di Bergamo, itinerari alla scoperta dell’arte sacra, sarà abbinato all’innovativa agenzia di comunicazione Studiomeme.

Non sempre la cultura è accessibile a tutti ed è per questo che EssilorLuxottica ha assegnato il suo premio speciale Eyes on Art all’ Associazione culturale Fedora, con il suo progetto “Lucciole, far luce sulla cultura”, a Lilliputmusei, l’associazione che adatta la fruizione museale ai bambini e al meraviglioso parco Horti Almo Collegio Borromeo a Pavia. Questo premio garantirà loro visibilità per un mese sui maxischermi del Gruppo presenti in Italia e all’estero.

Citando i borghi, il Castello di Padernello a San Giacomo, vicino a Brescia, è stato premiato anche dall’appena acquisita agenzia Welcome. Come luogo di recupero di archeologia industriale, la seicentesca Cartiera di Vas della Repubblica di Venezia a Belluno sarà invece presa in carico dalle direttrici creative Ursula Borroni e Serena Poletto Ghella.

Spazio anche ai problemi dei più giovani con il premio alla “Fondazione Rosa dei Venti”, associazione che si occupa di problemi psichici negli adolescenti, che sarà seguita per il secondo anno di fila da Tbwa\Italia.

La foto interna è stata inviata dall’ufficio stampa.