Boscolo prosegue la formazione per adv in Turchia e Giordania

Vanno avanti i progetti di formazione organizzati da Boscolo e dedicati agli agenti di viaggi. L’operatore ha organizzato due nuovi fam trip in Turchia e in Giordania. Due viaggi che costituiscono le prime tappe di un nuovo percorso di formazione, che prevederà educational e fam trip nelle destinazioni trattate da Boscolo, per toccare con mano la qualità dei servizi offerti.

A giugno, agenti di viaggi di Campania e Lazio hanno visitato Istanbul. I partecipanti al fam trip hanno avuto modo di vedere le attrazioni imperdibili della città ponte tra Europa ed Asia, dalla Moschea Blu alla Cisterna Basilica, dal Palazzo Topkapi al Gran Bazar, ma hanno potuto apprezzare anche un’esperienza dei tour Boscolo: una crociera privata lungo il Bosforo per ammirare la città da un punto di vista privilegiato.

Gli agenti di Piemonte e Lombardia hanno invece effettuato un percorso in Giordania toccando le principali tappe della nazione, tra cui Petra, Jerash e il deserto del Wadi Rum. I partecipanti al fam trip hanno potuto sperimentare alcune esperienze particolari offerte da Boscolo, come fermarsi per una cena presso una famiglia locale.