Brand Usa Mega Fam con 60 sales agent europei

Primo mega fam paneuropeo post pandemia per Brand Usa. A fine 2022 l’organizzazione di destination marketing per gli Stati Uniti ha ospitato 60 sales agent europei e britannici provenienti da nove mercati chiave – Regno Unito, Irlanda, Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Austria e Italia – per un totale di sei itinerari svolti in contemporanea negli States.

Grazie alla collaborazione con American Airlines e British Airways, gli agenti di viaggio si sono mossi da costa a costa, passando da Portland e Seattle, New Orleans e Austin, Chicago e Nashville, Boston e Newport, alla scoperta di nuovi hotel e attrazioni. Gran finale a Fort Worth, in Texas, dove hanno partecipato a visite guidate a piedi e sperimentare il leggendario Billy Bob’s Honky Tonk.

Tra i momenti più significativi il tour a piedi nel Lowcountry a Charleston, le passeggiate sulla scogliera tra i palazzi della Gilded Age a Newport, nel Rhode Island, fino all’esplorazione del Columbia River Gorge e delle Multnomah Falls in Oregon.

«È stato fantastico esplorare nuovi luoghi e fare nuovi incontri durante il Brand Usa Mega Fam, oltre naturalmente agli ultimi update sugli Stati Uniti, con il gran finale nella terra dei cowboy, il Texas», commenta Barbara Lauritti del booking America World di Quality Group.

«Il mega fam permette agli agenti di immergersi totalmente nella destinazione per poi poterla vendere al meglio – spiega Jackie Ennis, vice presidente global markets Brand Usa – Non vediamo l’ora di continuare a promuovere questa iniziativa a livello globale e daccogliere i prossimi partecipanti al nostro Mega Fam Uk and Ireland ad aprile 2023».

Chiude Cristián Lizana, regional director sales American Airlines: «In occasione del gran finale a Fort Worth, American e Dfw International Airport hanno ospitato 60 agenzie di viaggio presso il Cr Smith Museum. Siamo entusiasti di partecipare anche quest’anno e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con i nostri partner di Brand Usa per dare vita a questa iniziativa».