Brand Usa rafforza i vertici con quattro nuovi manager

Brand Usa, l’organizzazione nazionale americana responsabile della promozione internazionale della destinazione Stati Uniti, apre all’ingresso di quattro nuove figure dirigenziali che si interfacceranno direttamente con il presidente e ceo Fred Dixon:

Angie Briggs, nominata senior vice president, industry partnerships and engagement & chief development officer, che si occuperà di guidare il team dedicato ai rapporti con i partner nuovi e già esistenti e delle relazioni con gli stakeholder aziendali e di destinazione.

Chris Heywood, nuovo senior vice president, public relations & chief communications officer, che sarà il principale portavoce per i media e guiderà le relazioni pubbliche globali, la comunicazione e le relazioni con i media. Sarà responsabile delle iniziative per promuovere gli Stati Uniti come destinazione turistica principale attraverso storytelling strategici, gestione della reputazione, coinvolgimento dei media e promozione della pop culture.

Janette Roush, in carica come senior vice president, innovation & chief al officer, guiderà la strategia sull’Intelligenza artificiale e le iniziative di innovazione dell’organizzazione. Roush è stata precedentemente executive vice president, marketing and digital per New York City Tourism + Conventions, è una LinkedIn Top Voice ed è consulente esperta per il programma Ai Opener for Destinations, promosso dal Gruppo Nao in Europa e negli Stati Uniti.

Malcolm Smith, nuovo senior vice president, global markets & chief trade and product development officer, guiderà il trade engagement team, supervisionerà lo sviluppo dei prodotti e le nuove iniziative per attrarre incontri internazionali, incentive ed eventi.

«Sono lieto di annunciare questa espansione del nostro team di leadership mentre crescono gli sforzi di Brand Usa in un mondo sempre più competitivo. Investendo in aree come comunicazione globale, sviluppo commerciale e di prodotto, Mice, partnership strategiche e intelligenza artificiale, rafforziamo la nostra missione per aumentare le visite e la spesa internazionali per offrire benefici alle comunità di tutto il Paese e mantenere Brand Usa ai vertici del settore», ha dichiarato Fred Dixon.

I nuovi assunti saranno operativi con l’inizio della Brand Usa Travel Week Uk & Europe a Londra, in agenda dal 21 al 24 ottobre.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Brand Usa