“Bringing the World to America”: al via a Los Angeles Ipw 2024

Al via a Los Angeles l’edizione 2024 di Ipw, in programma dal 3 al 7 maggio prossimi a tema “Bringing the World to America”.

La kermesse, della durata di cinque giorni e che con le edizioni passate ha generato circa 5,5 miliardi di dollari in viaggi futuri, vedrà partecipanti da più di 60 Paesi; ci sarà la possibilità di confrontarsi con oltre 1.200 fornitori di viaggi americani. «Si tratta dell’unico evento negli Stati Uniti che promuove la destinazione per intero», ha dichiarato Chris Thompson, presidente and ceo Brand Usa.

Brand Usa sarà premier sponsor dell’evento e sabato 4 maggio presenterà il suo “Global Trends and Market Insights”, dalle 9:30 alle 12:30.

Durante la fiera, il panel di appuntamenti comprende momenti dedicati alle destinazioni più importanti degli States, come la California, New York City o Lauderdale. Ci sarà un dovuto focus anche sui più recenti sviluppi high-tech al Marketing and Technology Pavilion.