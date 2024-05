Alpitour premia le adv: maxi piano di incentivi

L’estate 2024 è praticamente alle porte e maggio – dopo la spinta dell’early booking – gioca un ruolo molto importante nelle vendite in agenzia di viaggi. Per questo, Alpitour World ha comunicato il lancio di un nuovo piano di incentivi dedicato alle adv con l’obiettivo di aumentarne la marginalità e intercettare le differenti tipologie di clienti.

Motore dell’iniziativa del Gruppo di Torino, un consueto sistema di extra e over commission al raggiungimento di specifici obiettivi, che ovviamente coinvolge tutti i brand della divisione tour operating.

In particolare, un primo programma di incentivazione si concentra sulla destinazione Italia: per le vendite di soggiorni in mare o montagna dentro i confini nazionali, è prevista infatti una commissione extra del +2% direttamente in estratto conto. Questa vale per tutti i brand e per i viaggi di qualsiasi durata e con ogni tipologia di volato.

Turisanda, Presstour e Made sono, invece, i protagonisti di una seconda iniziativa, che permette alle agenzie di concorrere per ottenere una over commission che può arrivare fino al +4% sulle vendite per partenze fino a fine ottobre prossimo e su qualsiasi destinazione.

Il terzo incentivo è dedicato alle vendite delle destinazioni più caratteristiche dell’estate di Alpitour, Bravo, Francorosso e Eden Viaggi: al raggiungimento di fatturati prestabiliti, le agenzie potranno contare su di una over commission dal +2% al +4%.

A queste opzioni, si aggiunge “Incredibile ma Eden” dedicata a Eden Viaggi, che prevede remunerazioni da 400 euro fino a 20mila euro all’aumentare delle diverse destinazioni confermate nel periodo della campagna.

Tutti gli incentivi prenderanno in considerazione le pratiche confermate dal 1° maggio al 31 luglio 2024 secondo le specifiche modalità previste per ognuna di esse e già comunicate alle agenzie contrattualizzate e con codici attivi.

«Entriamo nel periodo più delicato della stagione di vendita 2024 che segue un’importante fase di advance booking, registrata tra dicembre e febbraio – ha commentato Alessandro Seghi, direttore commerciale Alpitour – A cui è seguita una fase più rallentata delle conferme nel bimestre marzo-aprile. In continuità con quanto fatto negli ultimi anni e come previsto dal nostro contratto, supporteremo questo momento delle prenotazioni con incentivazioni in grado di incidere sensibilmente sul conto economico delle agenzie. Campagne come “Incredibile ma Eden” permettono di raccogliere over commission con valori che non hanno precedenti per il nostro tour operator potendo contare su soluzioni di viaggio capaci di intercettare un pubblico molto eterogeneo per bisogni, interessi e capacità di spesa».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Alpitour World