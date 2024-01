Btm Puglia verso la decima edizione: raddoppiati gli spazi espositivi

Per l’edizione numero dieci la Btm Italia raddoppierà i suoi spazi espositivi. La fiera del turismo, che si svolgerà alla Fiera del Levante di Bari dal 27 al 29 febbraio, ospiterà un programma ricco di appuntamenti e spunti per parlare di turismo e familiarizzare con tutte le sue componenti in spazi che quest’anno raggiungeranno i 12 mila metri quadrati, confermando l’accordo con BuyPuglia che anche quest’anno si terrà in contemporanea e in un unico contenitore.

Btm si conferma così un solido punto di riferimento per gli operatori dell’universo turistico, con un respiro sempre più internazionale al punto da essere ufficialmente riconosciuta come “fiera internazionale certificata Isfcert”. Il tema scelto per la X edizione Btm play – a new adaptive code, ovvero un invito a una nuova genesi, alla scrittura di nuovi alfabeti, uno start che celebra l’inizio dell’era del cosiddetto “Turismo Adattivo“. Questa edizione vuole sostanzialmente essere un appello rivolto a tutti gli attori dell’industria turistica, affinché non subiscano il cambiamento ma lo vivano sfruttando a proprio vantaggio anche i piccoli ostacoli che, sapientemente ponderati, potranno diventare nuova forza creativa.

Il “New Adaptive Code”, che Btm Italia declinerà nei prossimi mesi, mira a diventare eredità per le generazioni future, pur offrendo nuovi capitoli da sfruttare nell’immediato. Come sempre, l’evento offrirà importanti spunti di riflessione attraverso l’attività convegnistica e seminariale con un programma di oltre 100 eventi organizzati con il supporto del Comitato Scientifico.

La macchina organizzativa di Btm Italia è al lavoro per la costruzione dell’appuntamento che, come di consueto, si articolerà attraverso momenti di approfondimento, formazione, informazione ed esposizione, seguendo sette aree tematiche principali: B2B Business Meeting, workshop dedicato all’incoming; B2C Travel Trade dedicato all’outgoing; Btm Gusto per il turismo eno-gastronomico; Btm say yes per il destination wedding, Btm Sportnaction per il turismo sportivo ed esperienziale, Btm Start Innovation per innovazione, digitalizzazione e startup e, infine, Btm 4Job per la formazione e lavoro.