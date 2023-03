Business travel “intelligente” con l’alleanza Zucchetti-AirPlus

Prosegue il progetto Hr Alliance promosso dall’azienda italiana di software Zucchetti per sostenere le aziende in ogni ambito di richiesta.

La nuova Hr Alliance di Zucchetti, Gruppo che conta oltre 8mila persone delle quali 2mila sono esclusivamente dedicate ad attività di ricerca e sviluppo, infatti, è con AirPlus International Italia per gestire le modalità di pagamento di ogni fase delle trasferte aziendali.

Lo sviluppo della nuova offerta congiunta Zucchetti-AirPlus International permette alle aziende di completare il processo legato alle trasferte e ai pagamenti, anche grazie a una piattaforma cloud di ultima generazione che rende digitale tutto il flusso di informazioni, dall’onboarding di nuovi titolari alla gestione di tutto il programma carte.

Le AirPlus Corporate Card, come già il Company Account e le Virtual Cards, sono integrate in ZTravel, la soluzione Zucchetti dedicata ai viaggi di lavoro. In tal modo tutte le transazioni inerenti a una trasferta vengono abbinate alle note spese di singoli dipendenti e progetti, ai fini di una completa automazione contabile e di una precisa rendicontazione, indipendentemente dal canale di acquisto e pagamento.

«Le aziende hanno sempre più la necessità di introdurre tecnologia per maggiore efficienza di processo e per ottimizzare il ‘total cost’ delle trasferte di viaggio, ma anche di porre una particolare attenzione al benessere dei propri viaggiatori d’affari e alla loro sicurezza agevolando così quanto più possibile i reparti hr, amministrazione e finanza nello svolgere il loro lavoro quotidiano – afferma Cecilia Pantaleo, country manager di AirPlus Italia – Sono particolarmente contenta della rinnovata partnership con Zucchetti: ci accomuna non solo il sostegno quotidiano allo sviluppo del business delle aziende, ma anche l’intento, attraverso un prodotto integrato, altamente tecnologico e chiavi in mano, di liberare le risorse da attività manuali e burocratiche, semplificando sia l’esperienza di acquisto che di gestione e rendicontazione delle trasferte».

«Sicurezza, controllo e qualità saranno i migliori compagni di viaggio in un 2023 che, secondo le stesse ricerche di AirPlus, confermerà le tendenze dell’anno precedente – dichiara Valentina Ubaldi, product manager hr mobility solutions di Zucchetti – All’insegna di una maggior consapevolezza e ottimizzazione nella pianificazione dei viaggi di lavoro. Per renderli efficaci per l’azienda e agevoli per i dipendenti c’è la necessità che gli sforzi si concentrino sulla digitalizzazione di tutte le fasi della trasferta: pre-travel, on-travel e post-travel. Per far ciò occorre semplificare massimamente tutti i processi organizzativi e contabili: integrare la nostra soluzione applicativa con i sistemi digitali di pagamento più utilizzati per il business travel è la strada migliore per far dialogare fra loro i vari sistemi fornendo il massimo grado di efficienza e controllo».