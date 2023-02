Bwh Hotel lancia il brand lifestyle Aiden in India e Scandinavia

Importanti risultati per Bwh Hotel Group e il brand lifestyle Aiden, marchio boutique hotel “destinato a crescere di oltre il 200% con il raddoppio del portfolio previsto nel solo 2023”, si legge in una nota dell’azienda.

I punti chiave della crescita del marchio includono il recente lancio di Aiden in India e in Scandinavia, dove sono stati aggiunti 30 nuovi hotel ognuno dei quali offre un innovativo servizio di hologram concierge (un concierge digitale).

Il marchio Aiden vanta attualmente 19 hotel nelle principali destinazioni turistiche in tutto il mondo, come Australia, Francia, Italia, Corea del Sud e negli Stati Uniti, in città come Scottsdale, Arizona; Austin, Texas; e Berkley, California.

«Non si può negare che i viaggiatori oggi siano alla ricerca di esperienze distintive che incarnino il carattere della destinazione dove si trova l’hotel, e questa è una delle caratteristiche di Aiden – ha dichiarato Larry Cuculic, presidente e chief executive officer – Questo marchio soddisfa gli interessi in evoluzione dei viaggiatori attuali, offrendo loro un’esperienza da boutique hotel in una struttura legata a un Gruppo alberghiero globale e affidabile. Anche gli operatori stanno riconoscendo l’interesse dei viaggiatori per Aiden: il marchio sta rapidamente diventando l’hotel boutique di riferimento per la prossima generazione di operatori».

In Italia il brand Aiden è stato scelto da Eugenio Gallina, proprietario di Jhd Dunant Hotel a Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova. «La scelta di Aiden per il nostro Jhd nasce dalla volontà di associare l’hotel design a un brand innovativo e contemporaneo – ha raccontato Gallina – Sono soddisfatto dell’impulso allo sviluppo a livello globale: gli ospiti apprezzeranno gli hotel Aiden pensati per chi ama design e creatività e vuole condividere momenti negli spazi comuni, le aree relax e il ristorante che da noi sono originali ed estremamente accoglienti».

I 30 hotel in Scandinavia offriranno il servizio hologram concierge per il check in, il check out e i servizi per gli ospiti. Gli hotel Aiden in Scandinavia saranno costruiti in posizioni strategiche, vicino a università, grandi aziende e sedi di eventi. Il primo sarà l’Aiden by Best Western Herning e aprirà a febbraio nella città danese di Herning. Avrà 204 camere, una palestra con sauna, sale conferenze e aree accattivanti pensate per socializzare o lavorare.