Calabria, 100 assunzioni per la riapertura dello storico Hotel Executive Luxury

Lo storico Hotel Executive Luxury di Rende, Cosenza, è pronto a riaprire dopo un importante intervento di restyling e cerca 100 nuove figure da assumere.

La richiesta arriva da Giancarlo Greco, rappresentante del Gruppo iGreco, che si occupa del progetto di rilancio della struttura considerata una delle più iconiche dell’ospitalità calabrese e dell’area urbana. Il rinnovamento dell’hotel ha coinvolto importanti firme dell’architettura e dell’arte, con l’obiettivo di restituire alla struttura una nuova identità estetica e funzionale, mantenendo però il prestigio che l’ha resa negli anni un punto di riferimento per il turismo e gli eventi in Calabria.

Le selezioni per il nuovo personale riguardano diverse aree operative dell’hotel, tra cui: accoglienza e front office; wedding ed eventi; sala e ristorazione; housekeeping; manutenzione; servizi generali.

L’obiettivo è creare un team qualificato in grado di garantire standard elevati di ospitalità e servizi.

Il recruiting day si terrà lunedì 30 marzo direttamente presso l’hotel. Gli incontri con i candidati si svolgeranno la mattina, dalle 9:30 alle 13:00, il pomeriggio, dalle 14:30 alle 17:00.

Per partecipare è necessario inviare il proprio curriculum vitae corredato di fotografia all’indirizzo email: lavoro@hotelexecutivecs.it.