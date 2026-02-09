Canada e Usa Experience svelano in fiera i tour 2026

Canada Experience, il tour operator specializzato nell’organizzazione di viaggi per il mercato italiano ed europeo, è presente alla Bit 2026 (Pad. 9, E05) dove porta la sua offerta, che spazia dai viaggi su misura alle partenze garantite insieme al brand parallelo Usa Experience.

Il tour operator si caratterizza per una forte personalizzazione degli itinerari, accesso a esperienze locali autentiche attraverso partner consolidati, assistenza continua del team, e impegno verso la sostenibilità turistica.

Il target copre famiglie, coppie, viaggiatori che preferiscono guide locali e spiriti avventurosi che optano per soluzioni in autonomia.

«Il Canada è certamente noto per la sua straordinaria bellezza naturale, che spazia dalle montagne rocciose ai vasti laghi e foreste incontaminate – spiega il team di Canada Experience – ma il Paese offre molto di più: città come Toronto, Montréal e Vancouver rappresentano una combinazione unica di modernità e tradizione, rendendolo una meta ideale non solo per gli amanti della natura e dell’avventura, ma anche per chi cerca esperienze culturali urbane di alto livello».

Tra le varie soluzioni di viaggi proposte per scoprire il Paese: il tour Camper & Wildlife Experience (aprile-ottobre) per esperienze immersive nella natura. Il viaggio ha partenze garantite a date fisse in pullman (maggio-ottobre 2026) per Canada Ovest ed Est; un classico Fly & Drive per viaggiatori indipendenti (aprile-ottobre); tour in treno (aprile-ottobre); e Ranch Experience (aprile-ottobre).

Agli gli amanti degli sporti invernali, il tour operator propone pacchetti dedicati allo sci ed esperienze in Québec e Ontario.

A chi cerca natura, avventura e mare, la soluzione offerta è il tour Canada + Paradisi tropicali: Bahamas e Tahiti in crociera, con possibili estensioni alla Bahamas o dalle lagune turchesi di Tahiti e della Polinesia Francese per un’esperienza unica tra isole da sogno.

Usa Experience per la stagione 2026 prevede partenze garantite per Alaska, formule Fly & Drive, Camper ed estensioni a Tahiti e Polinesia Francese.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Canada Experience