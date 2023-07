Caos voli e ritardi, Londra Gatwick è maglia nera in Europa

Il recente taglio di 1.700 voli in estate da parte di easyJet ha intaccato la reputazione del vettore, ma anche quella della base di Londra Gatwick. L’aeroporto britannico, infatti, è risultato quello a maggior rischio di caos e cancellazioni durante i picchi della summer 2023, secondo un report della società specializzata in diritti dei passeggeri AirHelp.

La classifica dei “peggiori” aeroporti dove viaggiare durate l’estate non è solo frutto di previsioni e reputazione, ma anche dei dati estrapolati durante l’intero mese di giugno su ritardi, tagli e disservizi nei principali hub duropei.

Analisi svolta da AirHelp sui grandi hub europei nel primo grande mese della stagione e che restituisce un impietosa sentenza per Gatwick. L’aeroporto londinese, infatti, ha registrato oltre il 50% dei voli cancellati o in ritardo (superiore ai 15 minuti) durante il mese passato.

Un record negativo che incorna Gatwick “maglia nera” del trasporto aereo europeo con il 54% di voli totali che hanno subito disservizi. Al secondo posto di questa classifica c’è lo scalo di Lisbona con il 51%, seguito dal Copenhagen Kastrup (50,9).

A onor di cronaca, c’è da segnalare che i disservizi in aeroporto sono frutto di un mix di problematiche che anche quest’anno stanno affliggendo il settore dei viaggi: dagli scioperi dei controllori di volo alla carenza di personale fino alle restrizioni dello spazio aereo legate alla guerra in Ucraina. Inoltre, secondo alcuni esperti del settore, l’esempio di easyJet sarà seguito da altri vettori che in piena estate saranno costretti a rimodulare i loro piani di volo.

In questa classifica di “cattive performance” – riportata dal quotidiano inglese Daily Mail – il quarto posto è occupato da Parigi CdG con il 50,6% di voli che hanno avuto un ritardo superiore ai 15 minuti o sono stati cancellati a giugno 2023; seguito dalla coppia turca Antalya (47,3%) e Istanbul Sabiha Gokcen (47%).

Al settimo posto (a sorpresa, ndr) c’è l’aeroporto di Roma Fiumicino (44%) seguito da Manchester (43,8%) e da Milano Malpensa (43,7%). Chiude la flop ten l’aeroporto di Francoforte con il 43%.