Caos voli nel Golfo, IndiGo estende flessibilità e waiver

Alla luce dell’evolversi della situazione in Iran e nell’area del Medio Oriente, IndiGo continua a monitorare con la massima attenzione gli sviluppi. Per maggiori dettagli, la compagnia esorta i clienti a consultare il programma aggiornato delle cancellazioni dei voli domestici e internazionali sul sito web.

Per supportare clienti e partner in questo periodo, Indigo sta estendendo flessibilità e waiver per viaggi da e verso il Medio Oriente, oltre che per altri settori internazionali interessati, fino al 7 marzo 2026, per prenotazioni effettuate entro il 28 febbraio 2026.

I clienti interessati possono scegliere voli alternativi o richiedere un rimborso totale tramite l’opzione Plan B, che permette di optare per un rimborso completo o per lo spostamento a una data successiva nei seguenti casi:

– se il volo è stato cancellato;

– se è anticipato di un’ora o più rispetto all’orario di partenza previsto;

– se è posticipato di due ore o più rispetto all’orario di partenza previsto.

Il Plan B restituisce un messaggio di errore:

– se il Pnr risulta in stato di check-in (è necessario annullare prima il check-in);

– dopo l’orario di partenza previsto del volo.

– se il Pnr è stato utilizzato parzialmente o se la prima tratta del viaggio risulta No-Show.

In questi casi, va cancellato il Pnr dal sistema per evitare il No-Show e bisogna scrivere al team Agency Support o Sales Support per ulteriore assistenza. Non devono essere inviate mail duplicate a entrambi gli indirizzi di supporto, poiché questo non accelera la risoluzione e potrebbe ritardare la gestione della richiesta.

Queste le linee guida per le prenotazioni:

– individuali: i clienti possono scegliere tra rimborso totale o riprotezione senza costi aggiuntivi;

– di gruppo: è previsto esclusivamente il rimborso totale. Non sarà possibile effettuare riprotezioni, vista l’incertezza operativa dei voli.

Poiché la situazione resta in evoluzione, eventuali ulteriori aggiornamenti verranno comunicati tempestivamente.