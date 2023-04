Caos voli, ora le cancellazioni colpiscono New York

Quattro grandi compagnie aeree Usa taglieranno i voli sugli aeroporti di New York per l’estate, per evitare disagi e ritardi durante i picchi di traffico. Il motivo alla base della scelta delle “tre sorelle” American, Delta, United e di JetBlue è la carenza di controllori di volo, come segnalato qualche settimana fa dalla Federal Aviation Administration (Faa).

Così le tre grandi compagnie aeree saranno costrette a ridurre di circa il 10% il traffico sui tre aeropoti Jfk, Newark e La Guardia e – secondo quanto riporta il portale specializzato Skift – i tagli devono ancora essere effettuati negli operativi, ma saranno necessari per evitare enormi ritardi su tutta la rete dei vettori nordamericani.

La crisi della formazione

Lo scorso mese, infatti, la Faa aveva segnalato che nell’area di New York erano disponibili solo il 54% dei controllori di volo che sarebbero richiesti per “supportare” il traffico estivo; mentre a livello nazionale sono in attività circa l’81% dei controllori necessari. Senza la prevista riduzione dei voli, quindi, quasi la metà dei voli (il 45%) diretti o in partenza dai tre aeroporti di New York potrebbe subire ritardi nel corso della stagione estiva 2023.

La causa dei tale “carenza di controllori di volo” sarebbe da imputare alle lunghe fasi di addestramento – ci vogliono circa 3 anni per formare un controllore di volo – che sono state interrotte durante la pandemia da parte della stessa Faa.

Ora per i vettori Usa c’è il grande dilemma su quali tagli operare: da un lato potrebbe essere più facile cancellare voli a corto-medio raggio operati da aerei più piccoli, preservando i voli a lungo raggio. Dall’altro questa scelta potrebbe creare dei veri e proprio vuoti di connessione oppure dei picchi di aumenti di prezzo sulle destinazioni “selezionate”.

Le agevolazioni della Faa

Proprio lo scorso mese la Faa, per supportare i vettori che soffrono la carenza di controllori del traffico, aveva concesso di cedere il 10% dei loro slot di partenza e atterraggio senza perdere poi l’accesso a tali spazi negli anni avvenire.

Delta, United e JetBlue sono i tre più grandi operatori sugli aeroporti newyorchesi e insieme le tre compagnie, secondo quanto riporta la piattaforma Diio by Cirium, totalizzano il 69% delle partenze da Jfk, Newark. e La Guardia nel periodo Maggio-Settembre 2023. Secondo Skift, infine, un taglio del 10% dei voli delle compagnie aeree sarebbe equivalente a una riduzione del 7% sui tre aeroporti.