Carenza di aerei: ora Lufthansa resuscita gli A340

Non era sufficiente la carenza di personale. Sull’estate 2023 del trasporto aereo incombe anche un’altra emergenza: la carenza di aeromobili, figlia dei ritardi nelle consegne che stanno affliggendo i costruttori (Boeing e Airbus) e delle scelte di dismissione di velivoli operate da alcune compagnie aeree durante la pandemia da Covid.

Un esempio su tutti è quello di Lufthansa che nel biennio 2020-21 ha deciso portare nel cimitero degli aeromobili gli A380 (giganti a due piani dei cieli) mentre altre compagnie (Lh compresa) decretavano la “fine delle operazioni” per i quadrimotore A340.

Il colosso tedesco ha fatto retromarcia: prima ha fatto rientrare in pista quattro A380 e vari B747 e ora ha annunciato il ritorno di 10 aeromobili A340 entro il primo semestre di quest’anno con l’obiettivo di “coprire la grande domanda a lungo raggio prevista per la summer 2023”. Cinque velivoli saranno basati a Francoforte e altri 5 a Monaco.

Una scelta che risponde all’esigenza di posizionare più velivoli di quanto i vertici tedeschi prevedessero per l’alta stagione, visto che Lh ha ritirato anche la maggior parte dei B747 che aveva in flotta e non potrà usufruire dei B787 e B777 che Boeing doveva consegnare in questi mesi (ma che per motivi legati al rallentamento della catena di approvvigionamento e alle autorizzazioni normative della FAA non arriveranno prima del 2025).