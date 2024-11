Carnival Corp, cambio ai vertici di tre brand di crociera

Carnival Corp. ha nominato i nuovi presidenti di Princess Cruises, Holland America Line e Seabourn.

A partire dal 2 dicembre, Gus Antorcha diventerà presidente di Princess Cruises; attualmente è presidente di Holland America Line. Antorcha sostituirà John Padgett, che lascerà l’azienda a metà febbraio.

Antorcha, che guida Holland America Line dal 2020, dal 2 dicembre sarà sostituito da Beth Bodensteiner, i cui compiti includeranno anche la responsabilità esecutiva della linea luxury di Carnival Corp., Seabourn Cruises. Bodensteiner lavora da 20 anni per Holland America Line e ha ricoperto per sei anni il ruolo di vicepresidente senior e direttore commerciale, dirigendo la gestione delle entrate e il servizio clienti. In quel periodo, ha assunto crescenti responsabilità commerciali, tra cui vendite globali, marketing di prodotto, prezzi e pianificazione.

Sia Antorcha che Bodensteiner riferiranno al ceo di Carnival Corp. Josh Weinstein.

Nel frattempo, Seabourn avrà un nuovo presidente: Mark Tamis, già presidente della società di gestione alberghiera Aimbridge Hospitality. Sostituirà Natalya Leahy, presidente dal 2023, che lascia l’azienda per una nuova opportunità all’esterno.

Tamis non è nuovo al mondo delle crociere. Prima di lavorare in Aimbridge, ha guidato le hotel and onboard operation per Royal Caribbean International e ha anche ricoperto il ruolo di vicepresidente senior delle guest operation per Carnival Cruise Line. Ha lavorato anche per Four Seasons Hotels and Resorts.