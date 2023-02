Carte virtuali, Jason Lalor alla guida di Conferma Pay

La Milano Fashion Week torna in grande stile e fino al 27 febbraio animerà la città con quasi 170 sfilate ed eventi esclusivi. Ma anche se non sarà ovviamente possibile...

Dalla Colombia a Panamà. passando per Venezuela, Cuba Ecuador, Repubblica Dominicana e Porto Rico, ognuno ha il suo “sancocho”. Piatto tipo dell’America Latina, è quasi ovunque una zuppa di proteine...

Toscana da scoprire a tutto outdoor e in modo sostenibile, a piedi, in bicicletta o a cavallo: sta prendendo forma il nuovo progetto che ha per protagonista la Valdichiana Senese...