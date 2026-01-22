Castello Sgr acquisisce il siciliano Calampiso Resort

La società d’investimento Castello Sgr ha perfezionato l’acquisizione del Calampiso Resort, complesso turistico nella punta estrema della Sicilia occidentale, tra Trapani e Palermo, a pochi passi dalla Riserva naturale dello Zingaro e da San Vito Lo Capo.

Il resort si estende su una superficie di oltre 150.000 metri quadrati e comprende più di 250 tra appartamenti e camere. La proprietà è dotata di numerose strutture – tra cui ristoranti, piscine, campi sportivi e un’area congressuale – ed è direttamente affacciata sul mare, su una suggestiva scogliera di grande valore paesaggistico.

L’operazione prevede un investimento complessivo di circa 100 milioni di euro, destinato a trasformare il complesso in una destinazione di ospitalità ultra luxury. Il progetto include un importante intervento di riqualificazione interna ed esterna, accompagnato da una strategia di branding in partnership con un primario operatore alberghiero internazionale. L’apertura della struttura al pubblico è prevista per il 2029.

«Con il Calampiso Resort, puntiamo a restituire nuova vita a un complesso unico, preservandone la bellezza naturale e valorizzandolo attraverso servizi di eccellenza e alla collaborazione con un partner alberghiero di alto standing», ha commentato Giampiero Schiavo, amministratore delegato e direttore generale di Castello Sgr.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Castello Sgr