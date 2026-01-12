Cathay estende all’estate il diretto Roma-Hong Kong

Cathay Pacific annuncia l’ampliamento del servizio diretto tra Roma Fiumicino e Hong Kong per la stagione estiva 2026: dal 30 marzo al 24 ottobre, il collegamento stagionale opererà quattro volte a settimana, con partenze il lunedì, mercoledì, giovedì e sabato.

L’aumento delle frequenze da Roma – la compagnia opera con voli diretti anche da Milano Malpensa – risponde alla crescente domanda da parte dei passeggeri e amplia ulteriormente le opportunità di viaggio sia per chi vola verso l’area Asia-Pacifico, sia per i viaggiatori asiatici desiderosi di scoprire Roma e il ricco patrimonio culturale dell’Italia.

I passeggeri in partenza da Roma potranno beneficiare di connessioni rapide e fluide verso numerose destinazioni dell’area Asia-Pacifico attraverso l’hub principale di Cathay Pacific a Hong Kong.

Adrien Ng, area head Southern Europe, di Cathay, ha dichiarato: «L’aumento delle frequenze da Roma riflette la forte domanda di viaggi verso Hong Kong e l’intera area Asia-Pacifico. Sottolinea inoltre il nostro impegno a offrire ai clienti una gamma di soluzioni di viaggio sempre più ampia e flessibile. L’Italia rappresenta per noi un mercato chiave, non solo per la sua rilevanza turistica a livello globale, ma anche per il suo ruolo strategico nel favorire i legami commerciali e culturali tra Europa e Asia».

La rotta Roma-Hong Kong è operata con Airbus A350-900 di ultima generazione.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Cathay Pacific