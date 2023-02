CdsHotels continua a crescere con le performance del Terrasini – Città del Mare

La stagione 2022 di CdsHotels si chiude con segno positivo, segnando una crescita di fatturato del +39% rispetto al 2021 e del +66% rispetto al 2019. Anche in termini di ospiti si evidenzia un incremento del 36% rispetto al 2021 e del 44% sul 2019.

«Un grosso contributo all’incremento di fatturato registrato è imputabile all’ingresso nel nostro portafoglio di CdsHotels Terrasini – Città del Mare che ha incrementato la nostra banca letti di ulteriori 800 camere, dando quindi un forte slancio al trend già positivo – ha commentato Ada Miraglia, direttore commerciale di CdsHotels – Allo stesso tempo avere in portafoglio una struttura così grande, forse la più grande della Sicilia se non d’Italia, ha significato per noi uno sforzo lavorativo assiduo per garantire riempimenti elevati per tutta la stagione e siamo quindi fieri e soddisfatti dei risultati raggiunti».

«Il risultato raggiunto è però solo una tappa del nostro percorso che ci gratifica anche se dobbiamo ammettere che gran parte dell’introito è stato eroso da un aumento dei costi. Ciò però non ci fa demordere, anzi ci stimola a fare del nostro meglio per affrontare il 2023 con rinnovato entusiasmo. Aprendo le vendite in ottobre, abbiamo già dati di forecast molto confortanti che si attestano attorno al + 49% rispetto al 2021», ha aggiunto Miraglia.

Per consolidare la sua posizione sul mercato CdsHotels investe su prodotti e servizi, formazione e attività commerciali. Oltre all’ingresso nel Gruppo alberghiero di nuove strutture, Cds amplia la gamma dei servizi offerti proponendo per il 2023 un ricco calendario di “settimane speciali” dedicate ad attività sportive o tematiche dedicate ad adulti e bambini.

Sempre lato prodotto e servizio offerto, CdsHotels ha stretto una partnership preferenziale con Grandi Navi Veloci, che si aggiunge a quella già sottoscritta lo scorso anno con Tirrenia, per favorire i collegamenti con le strutture in Sicilia.

Tra le novità della programmazione si aggiunge l’inaugurazione delle camere e dei servizi dell’hotel Marelive che lo scorso anno era proposto esclusivamente in formula residence.

Sul fronte commerciale CdsHotels investe sul trade presidiando le principali fiere di settore, organizzando educational, partecipando a workshop e promuovendo azioni e promozioni dedicate al mercato italiano e estero. La clientela proviene per il 69% dall’Italia, con Lombardia, Lazio e Campania in testa, e per il 31% dall’estero, che in questi ultimi anni ha registrato una notevole ripresa, in particolare dall’Europa Centrale, Germania, Francia, Uk e Svizzera.