CdsHotels, i turisti Ue trainano la crescita nel 2023

Una crescita di +22%. È quella che prevede CdsHotels in termini di fatturato e ospiti. Se nel 2022 la catena alberghiera ha raggiunto le migliori performance di sempre, anche rispetto al 2019, quest’anno il forecast a fine stagione – su prenotazioni già inserite – evidenzia già un incremento lusinghiero.

«Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti – spiega Ada Miraglia, direttore commerciale CdsHotels – Le strutture in Valle d’Itria hanno riscontrato un ottimo gradimento della clientela così come quelle in Salento, dove si possono trovare soluzioni di vacanza per tutte le disponibilità di budget. Anche la struttura a Terrasini, in Sicilia, è decollata con risultati notevoli».

Forte la presenza di clientela straniera – proveniente soprattutto da Francia, Germania e Lussemburgo – con un incremento del 33% sul fatturato prodotto da marzo a giugno. Gli stranieri che scelgono CdsHotels mantengono la tendenza di prenotazioni in advance booking e concentrano la loro presenza nei mesi di spalla dell’alta stagione. Gli italiani che continuano ad essere il target più corposo di clientela, prediligono sempre di più il last minute. La presenza di gruppi leisure è in salita del 53%, il settore Mice vale circa l’11% del fatturato, in crescita rispetto allo scorso anno del 50%.

Oltre alla struttura siciliana, CdsHotels Terrasini Città del Mare, i resort che hanno offerto performance migliori rispetto al 2022 sono il Pietrablu Resort & Spa, il Porto Giardino e il Relais Masseria Le Cesine, ubicati vicino a punti mare tra i più belli del Paese.

«I risultati raggiunti hanno superato di gran lunga le nostre aspettative – prosegue Miraglia – e sono frutto di un lavoro costante di miglioramento della nostra offerta di prodotto e servizio e di un assiduo dialogo con tour operator italiani e stranieri. Tra i nostri punti di forza si inseriscono anche le collaborazioni a sostegno del territorio quali ad esempio la partnership sottoscritta con l’associazione no profit Olivami, impegnata nella riforestazione degli ulivi salentini, e gli accordi commerciali con eccellenze del territorio che ci permettono di offrire ai nostri clienti prodotti di qualità, come Quarta Caffè, Nipiol e Nintendo. In estate Nipiol sarà presente nei nostri villaggi con i propri prodotti. La partnership con Nintendo prevede, invece, l’organizzazione di tornei per i bambini e i ragazzi del Mini Club e dello Junior Club».