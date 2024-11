Cenizaro apre nel Sahara tunisino The Residence Douz

Cenizaro Hotels & Resorts inaugura la seconda struttura in Tunisia: The Residence Douz, situato alle porte del deserto del Sahara e che segue The Residence Tunis.

L’hotel, circondato da 14 ettari di dune e palme, conta su 50 ville eleganti, due ristoranti gourmet e una Spa by Clarins. Con un design ispirato alla cultura locale, The Residence Douz combina comfort moderni deluxe con un richiamo all’estetica e alle tradizioni tunisine.

A dirigere questa proprietà sarà Anis Zayana, nominato nuovo direttore generale. Con un’ampia esperienza nel settore dell’ospitalità, Zayana ha dimostrato una forte capacità di leadership e un impegno costante verso l’eccellenza nel servizio. Il suo ultimo incarico è stato presso l’hotel Golden Yasmin Les Oliviers Palace.

La struttura propone agli ospiti anche una varietà di attività, dalle escursioni nel deserto su jeep o cammelli, alle passeggiate tra le dune e fino a esperienze culturali nei vicini villaggi berberi. I viaggiatori potranno godere di un’esperienza di lusso nel cuore del Sahara, con la possibilità di esplorare la natura incontaminata e immergersi nella cultura tunisina.

Per l’occasione, Cenizaro Hotels & Resorts offre agli ospiti il pacchetto From the Sea to the Sand, che unisce il relax sulla costa alla scoperta del deserto tunisino, e include: tre notti presso The Residence Tunis, affacciato sul Mediterraneo; due notti presso The Residence Douz, nel deserto; trasferimento gratuito da Tunisi a Douz, con possibilità di ritorno o proseguimento per Djerba o Tozeur. Validità fino al 23 dicembre 2024.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa Cenizaro Hotels & Resorts