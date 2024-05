Cernobbio, l’hotel Villa d’Este avrà il suo campus: obiettivo formazione

Villa d’Este, iconico albergo 5 stelle situato a Cernobbio, sul Lago di Como, punto di riferimento nell’hôtellerie di lusso internazionale, investe nella formazione, attrazione e crescita di giovani talenti che desiderano lavorare e specializzarsi nel settore dell’ospitalità del territorio, con l’acquisizione del complesso immobiliare denominato “Salesianum Don Bosco”, sito nel comune di Como che diventerà un hospitality campus.

L’edificio, realizzato nel 1964 in una posizione eccezionale tra lago e montagna, fino al 2010 è stato sede di una comunità religiosa e da allora è andato in disuso.

Ora con l’acquisizione da parte di Villa d’Este, il “Salesianum”, composto da diverse strutture di epoche diverse e in parte sotto la tutela storico-artistico-monumentale, avrà nuova vita e sarà riportato in un certo qual modo alla sua funzione originaria che lo ha visto convitto di formazione per l’ordine dei salesiani.

Con la ristrutturazione degli spazi saranno realizzati alloggi a disposizione dei dipendenti della società e spazi dove poter svolgere attività di sviluppo e formazione continua per migliorare il livello dei servizi offerti dall’hotel e nel contempo offrire ai lavoratori le migliori condizioni lavorative in un contesto senza dubbio attrattivo.

Giuseppe Fontana, presidente del consiglio di amministrazione di Villa d’Este s.p.a. sottolinea che: «La nostra intenzione è di ristrutturare gli immobili e curare il parco per allestire, in un ambiente estremamente confortevole, gli alloggi e gli spazi comuni per il nostro personale; non soltanto, desidereremmo anche adibire degli spazi dedicati alla formazione dei giovani, dove venga seguito un percorso etico-professionale in un ambiente protetto di crescita fatto a misura d’uomo. La struttura dovrebbe diventare un campus dove sviluppare una Academy e corsi ad hoc per sala, cucina e housekeeping. Inoltre, vorremmo adibire degli spazi ad aree svago ed intrattenimento dove abbiano l’opportunità di conoscersi e riscoprirsi. Il nostro capitale umano è il patrimonio più prezioso da tutelare».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Villa d’Este spa