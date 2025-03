Ryanair, Wizz e un concorrente regionale più piccolo, airBaltic, promettono di investire nella ripresa post bellica del Paese e di portare in Ucraina aerei ed equipaggi. Avranno il vantaggio di muoversi rapidamente, mentre il concorrente locale, Ukraine International Airline – il principale vettore prima della guerra – avrà bisogno di tempo per far ripartite la sua flotta.

STRATEGIA AIRBALTIC

airBaltic, nel frattempo, ha inaugurato nei mesi scorsi una nuova connessione regionale tra Riga, in Lettonia, e Rzeszów, in Polonia. Secondo la compagnia aerea lettone, questo collegamento rappresenta un’opzione in più per gli ucraini, dato che l’aeroporto di Rzeszów è l’aeroporto polacco più vicino al confine e, per questo, snodo cruciale per le persone in viaggio tra l’Ucraina e altri Stati europei. Da Rzeszów, infatti, possono volare con airBaltic verso città come Vilnius, Tallinn, Oslo, Helsinki, Copenhagen e Stoccolma. «Siamo felici di offrire questa nuova rotta conveniente tra Riga e Rzeszów», ha detto Martin Gauss, presidente e amministratore delegato di airBaltic.

«Questa nuova destinazione rafforzerà ulteriormente la posizione di airBaltic nella regione, offrendo un collegamento migliore per i viaggiatori di Polonia e Ucraina». Già lo scorso ottobre, Gauss rimarcava che la sua compagnia aerea è pronta a volare in Ucraina: «Possiamo farlo già stanotte, se in condizioni di sicurezza. Volerei pure con l’aereo vuoto, se potessi poi vendere i biglietti e ripartire».

TESTA A TESTA LOW COST

Nel 2019, l’ultimo anno regolare di viaggi aerei prima del Covid-19, Wizz Air deteneva il 13% del mercato ucraino, Ryanair il 7%, Ukraine Inter- national quasi il 40%, secondo i dati di Goodbody Aviation. L’analista Dudley Shanley prevede che Wizz e Ryanair possano aggiungere circa 1 milione di posti ciascuno alla capacità annuale pre Covid in Ucraina, entro sei mesi. L’aumento della capacità andrebbe a vantaggio dei piani di ottimizzazione della rete del vettore irlandese in attesa di nuovi aeromobili, mentre la riapertura dell’Ucraina si incastrerebbe con gli obiettivi di espansione dell’ungherese Wizz.