China Airlines, ripartono i voli da Roma a Taipei

Una giornata che merita una celebrazione: il 27 marzo China Airlines ha ripristinato dall’aeroporto di Fiumicino il volo Roma-Taipei, dopo il lungo stop dovuto alla pandemia. Per l’occasione, Aeroporti di Roma ha allestito il gate di imbarco con postazione dedicata ai saluti e fotografie e un’area rinfresco per i passeggeri.

All’evento erano presenti Federico Scriboni, head of aviation business development di AdR e Pony Tung, nuovo direttore generale Italia di China Airlines, che hanno espresso grande soddisfazione per la riapertura dei voli Roma-Taipei, collegamento storico dello scalo di Fiumicino dal 1995.

In rappresentanza delle istituzioni, presenti l’Ambasciatore di Taiwan presso la Santa Sede Mattiew Lee e il rappresentante dell’Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia Vincent Tsai. Tutti hanno rimarcato come questo sia un nuovo e a lungo atteso inizio, con il quale provare a lasciarsi alle spalle il difficile periodo dell’emergenza sanitaria globale.

Il volo diretto non stop da Roma della China Airlines decolla 3 volte alla settimana – il lunedì, mercoledì e venerdì – dall’aeroporto di Fiumicino alle ore 11.30. L’arrivo a Taipei la mattina presto consente ai viaggiatori italiani di raggiungere tutte le più importanti destinazioni in Estremo Oriente e Oceania, in molti casi con un solo scalo, grazie all’esteso network globale della compagnia.

Il ripristino del collegamento ricopre anche una valenza turistica: Taiwan, isola tropicale del Pacifico, è infatti ricchissima di attrazioni naturali e culturali: 9 parchi nazionali e 13 aree panoramiche nazionali, la destinazione offre anche montagne, colline, pianure, laghi, isolotti, valli, gole e un’enorme varietà di specie animali protette.

Le grandi città presentano una modernità estrema e angoli inaspettati dove cultura, tradizione, folklore, street food d’eccellenza e atmosfere spirituali stupiscono ed emozionano i visitatori. Le strade sono pulite, ordinate e sicure. I taiwanesi sono un popolo accogliente e gentile, con un alto senso del rispetto dell’ambiente e delle persone.

I voli da Roma sono operati da uno degli aeromobili più moderni e tecnologici attualmente in volo, l’Airbus A350-900 Ewb, con 243 posti in classe Economy, 31 in Premium Economy e 32 in Business. Attualmente la compagnia aerea di Taiwan è partner di Skyteam e dispone di una flotta di 88 aeromobili che operano in 175 destinazioni. Dall’Europa China Airlines, oltreché su Roma, opera anche su Francoforte, Amsterdam, Londra e Vienna.