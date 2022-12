China Airlines riprende a marzo il volo Roma-Taipei

Dal 27 marzo 2023 la compagnia aerea China Airlines tornerà ad operare i voli diretti da Roma Fiumicino a Taipei, dopo un lungo stop di tre anni dovuto alla pandemia da Covid-19.

Il collegamento non stop da Roma decollerà 3 volte alla settimana – ogni lunedì, mercoledì e venerdì – dallo scalo di Fiumicino alle ore 11:30 con arrivo a Taipei la mattina presto così da consentire ai viaggiatori italiani di raggiungere tutte le più importanti destinazioni in Estremo Oriente ed Oceania, in molti casi con un solo scalo, grazie al network globale del vettore. I voli da Roma sono operati da uno degli aeromobili più moderni e tecnologici attualmente in volo, l’Airbus A350-900 EWB, con 243 posti in classe Economy, 31 in Premium Economy e 32 in Business.

Inoltre, per festeggiare il 63° anniversario della compagnia aerea, da oggi e fino al 16 dicembre 2022, è possibile prenotare i voli China Airlines con uno sconto del 13% (15% per i soci Dynasty Flyer), per partenze consentite fino al 30 giugno 2023.

China Airlines, compagnia aerea internazionale di Taiwan e partner dell’alleanza Skyteam, è stata fondata il 16 dicembre 1959. Con un totale di 86 aeromobili – 65 per il servizio passeggeri e 21 per il servizio cargo – il vettore copre nel mondo 149 destinazioni in 29 Paesi. In Europa la compagnia vola attualmente da Roma, Francoforte, Amsterdam, Londra e Vienna