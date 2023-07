Ciclomania, 4 milioni di italiani in vacanza su due ruote

È il cicloturismo il trend dell’estate 2023. Saranno 4 milioni gli italiani in viaggio con la bicicletta sui circa 30 milioni che andranno in vacanza, secondo l’Osservatorio Turismo di Confcommercio–Swg. In base a un’indagine realizzata da Readly/YouGov, infatti, sono in crescita le vacanze green, con un 11% di italiani attento all’impatto ambientale, che ben si lega alla passione per la bici, tanto da diventare anche driver principale nella scelta di una meta turistica.

Tra gli aspetti più apprezzati di questa passione in ascesa, per il 61% c’è il privilegio di essere immersi nella natura, mentre per il 50% c’è la possibilità di restare in forma anche in vacanza. Tra le mete preferite per il turismo a due ruote c’è la Valtellina, considerata una pista ciclabile a cielo aperto da un italiano sue due, 58%. Situata nel cuore delle Alpi lombarde, è stata vincitrice negli anni passati degli Oscar del cicloturismo ed è tappa fissa del Giro d’Italia, con una stima di circa 1,5 milioni e mezzo di presenze appassionate di percorsi dedicati alle due ruote, secondo una stima del Consorzio Turistico Valtellina.

La Valtellina è anche culla di una tradizione gastronomica ultrasecolare, la Bresaola della Valtellina Igp, che racconta la storia e il legame con il territorio in cui nasce ed è considerata l’alimento ideale per chi ama fare attività sportiva. Per 8 ciclisti su 10, infatti, la Bresaola è alleata nella dieta dello sportivo perché è proteica, 60%, e light, 49%.

Proprio per celebrare questo trend e la bellezza del territorio, il Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina ha diffuso la mini-guida “A Tutto Gusto”, la mini-guida con 10 tappe a due ruote”. SI tratta di un viaggio tra enogastronomia, natura e benessere alla scoperta della Valtellina, con i 10 consigli di Luca Calcagno, esperto di biking, per una vacanza in sicurezza.