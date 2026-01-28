Ciclone Harry, la proposta: «Usare i soldi del Ponte sullo Stretto»
Destinare le risorse destinate al Ponte sullo Stretto per il disastro in Sicilia, Calabria e Sardegna. Governo – che venerdì aveva decretato lo Stato d’emergenza e stanziato 100 milioni – sotto attacco delle opposizioni alla Camera durante il questione time dedicato alla catastrofe provocata dal ciclone Harry, aggravata dalla frana a Niscemi, in provincia di Caltanissetta.
E dure critiche al ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, di ritorno dalle zone del disastro – dove si è recata anche la premier Gorgia Meloni – e non presente in Aula, sostituito dal ministro dei rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Un’assenza mal digerita: «Doveva essere qui a rendere conto al Paese, dal governo vogliamo parole di verità». Musumeci è stato anche presidente della Regione Siciliana per un quinquennio.
«Servono risorse immediate – hanno tuonato i deputati dai banchi dell’opposizione – Restituite i Fondi sviluppo e coesione, tolti a calabresi e siciliani e previsti per i lavori di un Ponte che non costruirete mai. Stop ai tributi». Bar e ristoranti sono stati spazzati via dalla tempesta, a rischio la prossima stagione turistica, mentre il governatore della Sicilia, Renato Schifani, ha aggiornato la stima dei danni: 2 miliardi di euro.
Proprio martedì l’Assemblea Regionale Siciliana aveva approvato con voto segreto l’ordine del giorno presentato dal sindaco di Taormina Cateno De Luca (Sud chiama Nord) e sostenuto dal gruppo Pd e dalle opposizioni. «Il Ponte sullo Stretto non è una priorità – ha sottolineato Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars – L’ordine del giorno, con il quale si impegna il governo regionale a dirottare verso i territori e le popolazioni colpite dagli eventi climatici e ambientali cinque miliardi di euro del Fondo sviluppo e coesione destinati al Ponte, indica un percorso che il governo regionale e il governo nazionale non potranno e non dovranno ignorare»
Di diverso avviso, invece, Musumeci nell’intervista pubblicata stamane dal Corriere della Sera: «Il Ponte è necessario come le infrastrutture idriche. I soldi ci sono stati in passato, ma destinati altrove».
Bersagliato dalle domande, Ciriani ha ripetuto più volte come un mantra che il governo si è mosso tempestivamente, spiegando: «Probabile che ci siano a breve i presupposti per lo Stato di ricostruzione. Intanto abbiamo stanziato 100 milioni per gli interventi più urgenti. Tanto per dire: per l’emergenza in Emilia Romagna del 2023 il primo finanziamento era stato di 10 milioni di euro. Appena il quadro sarà più definito, si procederà con ulteriori stanziamenti».
Giornalista professionista, innamorato del suo lavoro, appassionato di Storia, Lettura, Cinema, Sport, Turismo e Viaggi. Inviato ai Giochi di Atene 2004Guarda altri articoli