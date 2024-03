Clikki rivoluziona la polizza “Flight Safe”

Tempo di novità anche per i prodotti assicurativi di Clikki, la piattaforma di proprietà del broker Carter & Spencer, grazie al completo rinnovo nei contenuti della polizza Flight Safe, di sicuro interesse per adv e t.o. La polizza, infatti, è ora disponibile in due versioni: la Flight Safe Base e la Flight Safe Top che tutelano il viaggiatore in caso di cancellazione di qualsiasi mezzo pubblico di trasporto come aereo, treno, bus e traghetto.

La principale novità è la recente partnership con Tutela Legale, la compagnia italiana di assicurazioni che ha deciso di entrare nel settore dei viaggi con questa particolare garanzia. I massimali, in caso di cancellazione del mezzo di trasporto, sono stati confermati: con la Flight Safe Base fino a 500 euro in Italia/Europa e 1000 euro per il resto del mondo, mentre la Flight Safe Top offre una copertura ancora più ampia fino a 1500 euro, indipendentemente dalla destinazione.

Entrambe le polizze offrono la possibilità di essere sottoscritte contestualmente alla prenotazione del viaggio, anche sotto data e, comunque, fino a 10 giorni prima della partenza. Questo rende il processo d’acquisto molto più flessibile e fruibile. Con queste nuove opzioni Spencer & Carter intende garantire una protezione completa durante i viaggi dei suoi clienti. Un’ulteriore caratteristica della Flight Safe è che non si tratta di una polizza accessoria, ma di una polizza a tutti gli effetti: è infatti possibile sottoscriverla in modo indipendente senza la necessità di acquistare altre polizze Clikki.

Inoltre, riguardo a Clikki è stata introdotta la possibilità di acquistare le garanzie annullamento anche successivamente alla data di conferma della prenotazione. Dalla settimana del 18 marzo saranno presentate una serie di nuove polizze che consentiranno l’annullamento dell’assicurato e di due compagni di viaggio, offrendo così un’ulteriore flessibilità. Infine, da aprile, i sinistri potranno essere denunciati direttamente sulla piattaforma Clikki, semplificando ulteriormente il processo d’apertura. La sezione Academy, divisione formativa del broker milanese fornirà consulenza alle adv e ai tour operator, oltre a informazioni tecniche facilmente consultabili on line.

«I servizi e prodotti Clikki – spiega Massimiliano Masaracchia, direttore commerciale di Spencer & Carter – sono stati progettati per offrire garanzie assicurative performanti e innovative, mantenendo sempre un’attenzione particolare alle esigenze e alla tutela dei viaggiatori senza perdere di vista la spesa da sostenere. Questo ci consente di agevolare la vendita alle adv, offrendo commissioni in linea con il mercato La piattaforma è veloce e consente l’emissione delle polizze in pochi clic. Nei prossimi mesi ci saranno ulteriori novità, frutto del lavoro svolto nell’ultimo anno dedicato all’analisi delle esigenze di mercato, finalizzato a fornire ai clienti risposte concrete attraverso l’introduzione di nuovi prodotti».

Spencer and Carter presenterà queste novità in anteprima a Bmt Napoli, presso lo stand 6092-6093 al Padiglione 6.