Club del Sole: «170 milioni di fatturato entro il 2028»

Anno nuovo all’insegna dell’espansione per Club del Sole, il player italiano delle vacanze open air, che ha chiuso il 2025 con un fatturato di 130 milioni di euro e che nel suo piano di sviluppo punta a toccare i 170 milioni di fatturato entro il 2028.

Intanto, con l’ingresso di Le Palme Lazise Family Collection, sul Lago di Garda, Club del Sole consolida una delle direttrici del proprio modello di sviluppo industriale: le partnership basate sulla gestione di strutture di proprietà terza, che si affiancano all’acquisizione selettiva degli asset.

Nel caso di Le Palme Lazise, il Gruppo opera attraverso un accordo di affitto d’azienda di lungo periodo, affiancando la proprietà in un percorso strutturato di valorizzazione, riqualificazione e crescita sostenibile del villaggio: ciò consente a Club del Sole di assumere direttamente la gestione operativa della struttura e di realizzare investimenti nel tempo.

Il progetto Le Palme Lazise Family Collection rappresenta una delle applicazioni più avanzate del modello industriale scelto dal Gruppo. Il villaggio è inserito in un piano pluriennale di investimenti finalizzati alla riqualificazione del prodotto, all’introduzione progressiva di nuove Lodge secondo gli standard Club del Sole, al potenziamento dei servizi e all’innalzamento complessivo dell’esperienza di soggiorno. Parallelamente, il progetto prevede un percorso di integrazione nei processi industriali aziendali, in termini di organizzazione, formazione del personale, sistemi digitali e modelli di accoglienza, con l’obiettivo di rendere Le Palme Lazise un riferimento industriale di valore e un modello replicabile nel tempo.

«Le Palme Lazise rappresenta in modo chiaro la nostra traiettoria di sviluppo – ha dichiarato Francesco Giondi, amministratore delegato di Club del Sole – Ed è molto di più di una singola operazione: è l’espressione di un modello strutturale pensato per crescere insieme ai territori e alle famiglie imprenditoriali. Mettiamo a disposizione capitali, competenze industriali e, naturalmente, visione strategica e profonda conoscenza del settore per valorizzare asset con grande potenziale e costruire valore nel tempo».