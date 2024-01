Compagnie più sicure del mondo: lo scettro ad Air New Zealand

Qantas cede lo scettro (seppur di pochissimo) ad Air New Zealand, che per AirlineRatings è dunque la compagnia aerea più sicura del mondo per il 2024. Il vettore neozelandese si piazza in cima al podio grazie all’immunità da incidenti (come per il vettore australiano) ma soprattutto per merito di importanti innovazioni che hanno contribuito a un proficuo rilancio post pandemia.

Alle spalle di Air New Zealand, e della seconda Qantas, la top 25 di AirlinesRatings – stilata su oltre 380 compagnie aeree – vede Virgin Australia, Etihad e Qatar. Al sesto posto troviamo poi Emirates, e a seguire in ordine: All Nippon Airways, Finnair, Cathay Pacific, Alaska Airlines, Sas, Korean Air, Singapore Airlines, Eva Air, British Airways, Turkish Airlines, Tap Air Portugal, Lufthansa/Swiss Group, Klm, Japan Airlines, Hawaiian Airlines, American Airlines, Air France, Air Canada Group e United.

Quanto al mercato low cost, la più sicura è Jetstar. Seguono easyJet, Ryanair, Wizz Air, Norwegian, Frontier, Vueling, Vietjet, Southwest, Volaris, flydubai, AirAsia Group, Cebu Pacific, Sun Country, Spirit, Westjet, JetBlue, Air Arabia, Indigo and Eurowings.