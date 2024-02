Conto alla rovescia per Hospitality Sud a Napoli

Mancano pochi giorni all’apertura di HospitalitySud, la fiera-workshop dedicata alle forniture, ai servizi e alla formazione per l’hotellerie e l’extralberghiero, che si terrà dal 21 al 22 febbraio 2024 a Napoli, presso la Stazione Marittima. La scelta di Napoli per l’edizione 2024 di Hs intende rendere protagonista il capoluogo partenopeo, in virtù dell’ampio bacino di operatori presenti sul territorio non solo cittadino ma anche provinciale, basti pensare a Sorrento, Ischia, Capri, le aree dei Campi Flegrei e vesuviane, ma soprattutto si prefigge di accompagnare la crescita record dell’industria turistica nel Sud Italia, che si riflette nella maggiore richiesta di forniture e servizi da parte del mondo dell’ospitalità.

Tra i patrocinatori dell’evento figurano il Comune di Napoli, la Regione Campania, l’Unione Industriali Napoli, Federalberghi Napoli, Confindustria Alberghi e Assohotel Confesercenti,

L’attività di divulgazione sta interessando oltre 30.000 strutture alberghiere ed extralberghiere del centro sud, che avranno accesso gratuito con la possibilità di registrarsi prima attraverso la piattaforma Eventbrite.

Ideato e organizzato dalla Leader srl, HospitalitySud, è diventato uno degli appuntamenti clou del sud per gli operatori del mondo Ho.Re.Ca., in particolare per titolari, manager, impiegati e consulenti di: hotel, resort, ville, dimore storiche, relais, country house, agriturismi, villaggi, camping, glamping, bed&breakfast, affittacamere, case vacanza, ostelli e spa-terme. Le aziende coinvolte rispondono a vari settori merceologici: dall’abbigliamento professionale alla consulenza strategica, dal design ai complementi d’arredo per interno ed esterno. E ancora, dall’elettronica professionale al food & beverage, dalla formazione alle piattaforme di booking engine. In totale 48 espositori provenienti da tutta Italia e un programma di seminari che prevede 40 incontri con 120 relatori.

Per Ugo Picarelli, fondatore e direttore di HospitalitySud, «questo evento rappresenta un’opportunità unica per gli operatori che potranno interfacciarsi con un’offerta espositiva variegata con relatori di prestigio e architetti internazionali. Un evento unico per il sud Italia, interamente dedicato al mondo dell’ospitalità, sia alberghiera che extralberghiera, rivolto ai titolari di strutture, ai manager, ai direttori, alle diverse figure professionali che gravitano nel settore, interessati al segmento dedicato ai prodotti delle diverse aree merceologiche, ma anche ai servizi legati alla rete, ai social e all’innovazione tecnologica, dalla fornitura di reti alla gestione o al posizionamento sul web, la disintermediazione, così come sono preziose le figure dei consulenti professionali».