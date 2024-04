Costa, al via le crociere da Catania con le Sea Destinations

Partita da Catania la stagione estiva di Costa Crociere con Costa Fortuna. La nave è arrivata nel porto siciliano con circa 3.000 ospiti a bordo nell’ambito di una crociera di due settimane alla scoperta della Turchia, con due giorni di sosta a Istanbul e uno a Izmir, poi Grecia e Tunisia per poi fare ritorno a Catania il 7 maggio, da cui ripartirà per una crociera di due settimane tra Grecia e isole Baleari, itinerari che ripeterà anche in autunno.

Ma la vera protagonista dell’estate mediterranea è Costa Fascinosa. La nave dall’8 giugno al 21 settembre sarà a Catania tutti i sabato, per un itinerario di una settimana tra Malta e le più belle isole della Grecia.

Grazie alla presenza di queste due navi, alle quali si aggiungerà il giro del mondo di Costa Deliziosa a dicembre, gli scali di Costa Crociere a Catania nel 2024 saranno in tutto 22.

Durante l’estate Costa Fascinosa visiterà, oltre Catania, Taranto, Santorini, Mykonos, La Valletta. A bordo una grande novità: le “Sea Destinations”, esperienze da provare durante la navigazione legate alla tappa che si visiterà per vivere al meglio i luoghi compresi nella rotta. Una di queste, è la Wine Experience dedicata ai migliori vini della Sicilia serviti direttamente dalle barrique, di fronte allo splendido panorama dell’Etna.

La nave è stata rinnovata nel maggio 2022 con importanti lavori di restyling. L’eccellenza gastronomica di bordo è rappresentata dal ristorante Archipelago, che propone i menù ideati da tre grandi chef internazionali: Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León.

Nei ristoranti principali della nave si possono gustare i Destination dish, cioè singoli piatti a cura dei tre chef, che interpretano la tradizione e i sapori del luogo che si visiterà il giorno seguente. Per gli appassionati di pizza, a bordo la pizzeria Pummid’oro propone l’autentica pizza italiana; chi ama il sushi trova il Sushino at Costa, un sushi bistrot sul mare pensato per un’autentica esperienza giapponese; poi c’è il Salty Beach, ideale per gli amanti dello street food. I bar disponibili a bordo sono in tutto 9, in collaborazione con marchi di fama mondiale, come l’Aperol Spritz bar.

L’intrattenimento è garantito dal teatro su tre ponti; per lo sport 4 piscine un campo polisportivo una palestra, vista mare, equipaggiata con i macchinari Technogym; per il relax una spa di 6000 mq con vista mare e 5 jacuzzi; per i più giovani ci sono lo Squok Club e la Teen Zone, con le loro aree dedicate.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Costa Crociere