Costa Crociere, indimenticabili Sea & Land Destinations

Respirare l’atmosfera di una destinazione a bordo di una nave e viverla dal mare: è quello che propone Costa Crociere da questa stagione estiva con le Sea Destinations. Viaggi nel viaggio, esperienze inedite che proiettano gli ospiti nel cielo stellato, nelle profondità del mare, nelle esperienze a terra. Momenti suggestivi che raccontano luoghi iconici compresi nella rotta della propria crociera, da scoprire durante la navigazione.

Per esempio, lungo l’itinerario di Costa Smeralda nel Mediterraneo – Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli, Civitavecchia – gli ospiti possono vivere tre diverse Sea Destinations.

Si comincia nel mare delle Baleari, poco prima di mezzanotte, con “Mare di stelle”, avventura di stargazing in mare. A poppa, dai ponti 16, 17 e 18, il viaggio in mare diventa contemporaneamente un viaggio tra galassie, costellazioni e pianeti che rimbalzano dal megaschermo al cielo stellato. Il comandante introduce, la voce narrante ripassa i fondamentali dell’astronomia. Insegna come cimentarsi e individuare con lo sguardo all’insù la Stella Polare, il Piccolo e il Grande Carro, e soprattutto il triangolo luminoso del Cielo di Primavera formato dalle tre stelle Arturo, Spica e Regolo, le più luminose delle costellazioni di Boote, Vergine e Leone. Agli ospiti viene anche suggerita l’app che aiuta direttamente con lo smartphone a individuare le stelle.

La seconda Sea Destination è al mattino presto, di fronte alla baia di Capri. Sullo sfondo c’è lo spettacolo naturale dei Faraglioni, speroni di roccia sul mare simbolo dell’isola, mentre al bar Superba del ponte 7 si serve la “Colazione caprese”. Il ponte della nave si trasforma nella famosa “Piazzetta”, tra profumo di moka fumante, caffé napoletano in tazzine di ceramica e torta caprese.

La sorpresa finale, che chiude il trittico delle Sea Destinations, prende il nome dall’area marina del Santuario dei Cetacei, area marina protetta compresa nel territorio francese, monegasco e italiano. Il Light Show serale immerge in una pinneggiata immaginaria negli abissi del mare, nuotando tra balene, delfini e megattere.

Le Land Destinations sono invece le nuove proposte di escursioni a terra di Costa Crociere, esperienze da veri viaggiatori e non solo da turisti, favorite dalla policy della compagnia che da quasi due anni ha prolungato le ore di sosta in porto. Una scelta fatta per consentire ai crocieristi di immergersi nelle destinazioni, esplorare davvero i luoghi visitati, accompagnati dalla sicurezza e dalla comodità di un tour organizzato.

Qualche esempio? L’escursione “Capri via mare e via terra”. Si parte in aliscafo dal molo Beverello a Napoli e, arrivati a Marina Grande si sale in barca per circumnavigare l’isola, ammirando la statua dello Scugnizzo, il Salto di Tiberio, l’Arco naturale, Marina Piccola, il faro di Punta Carena, la Grotta Azzurra, e rallentare davanti alla maestosità dei Faraglioni, passando sotto l’arco della roccia centrale. A terra, immancabile panino caprese, con mozzarella e pomodoro. Poi in funicolare su verso la Piazzetta circondata da piccole case bianche. La passeggiata prosegue lungo via Camerelle: negozi, hotel di lusso e ville storiche, fino al panorama dei Giardini di Augusto.

Oppure, nella formula inedita per piccoli gruppi, “Cagliari in gozzo”, barca da pesca tipica della tradizione italiana, per qualche ora dal sapore antico. L’imbarcazione scivola al largo di Cagliari, tra le calette, verso la grotta dei colombi, fino a cala Fighera e alla Sella del Diavolo, il promontorio che separa la spiaggia di Calamosca da quella del Poetto. Alla scoperta di angoli marini incontaminati e nascosti, senza farsi mancare i sapori sardi in un aperitivo vista mare.

Chi vuole partire con un programma di viaggio già ben definito, può acquistare il pacchetto My Explorations in fase di prenotazione: tre escursioni di mezza giornata a un prezzo molto vantaggioso.

Costa propone anche un’offerta intermedia tra discese in autonomia e tour organizzati: il crocierista si occupa da solo del trasferimento e, in diverse fasce orarie, può recarsi al punto di incontro con la guida locale della destinazione per visitare un museo, un quartiere o un’altra chicca tra arte, natura e storia; il resto della giornata a terra la gestisce in libertà.

