Costa Crociere lancia la promo Summer Edition

Ultime disponibilità per gli itinerari estivi di Costa Crociere a prezzi vantaggiosi con la nuova promozione Summer Edition, valida per le prenotazioni effettuate entro il 20 luglio su una selezione di partenze fino a ottobre 2023.

Proprio fino a ottobre, per esempio, Costa Fortuna ha in programma tre rotte nel Mediterraneo, da est a ovest, con crociere della durata di due settimane. Il primo itinerario tocca sette isole con cinque soste in Grecia (Heraklion, Rodi, Mykonos, Santorini, Argostoli), 12 ore a Palma di Mallorca e la Sicilia. Nel secondo, il Mediterraneo incontra l’Oceano Atlantico, verso Madeira, Tenerife e Lanzarote. L’ultima rotta è ricca di storie antiche, cultura e bellezza mediorientale: le tappe saranno Istanbul, con una sosta lunga di due notti, Izmir, Atene e La Valletta.

Costa Smeralda, Costa Toscana e Costa Diadema, invece, proporranno crociere di una settimana nel Mediterraneo Occidentale, offrendo imbarchi da Savona, Genova, Civitavecchia, Napoli, Cagliari e Palermo. Andranno alla scoperta delle destinazioni di Italia, Francia e Spagna, come Ibiza, Barcellona, Valencia, Marsiglia e la Corsica.

Il Mediterraneo orientale, invece, sarà esplorato da Costa Deliziosa e Costa Pacifica, che proporranno imbarchi da Venezia-Marghera, Bari, Taranto e Catania. A solcare i mari del Nord Europa, potendo contare sull’opportunità inclusa in tariffa della formula “volo+crociera”, sarà Costa Fascinosa, che fino a settembre proporrà itinerari di 13 giorni verso Capo Nord, o di 9 giorni nelle più belle città del Baltico; Costa Favolosa visiterà l’Islanda, le isole Lofoten, la Groenlandia, novità per questa estate, e ancora Gran Bretagna e Irlanda, con crociere dai 15 ai 22 giorni; Costa Firenze, infine, viaggerà tra i Fiordi di Norvegia con un itinerario di 8 giorni.

Tra le novità dell’offerta autunnale ci sono le Costa Voyages: un nuovo modo di vivere le crociere lunghe. Nove itinerari, dagli 11 ai 15 giorni, in cui l’esperienza di viaggio a terra, ridisegnata per l’occasione, verso destinazioni insolite, incontra l’intrattenimento a bordo.

La gastronomia vedrà la collaborazione con Iginio Massari e a tre chef di fama internazionale come Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León.

Fronte intrattenimento: corsi di danza tenuti da maestri affermati; full immersion nel bridge con gli esperti della Federazione Italiana Bridge; il ritorno degli eventi glamour, come la serata di gala, la fashion night e la glamour night. Inoltre, due partnership d’eccellenza: la prima è con Rolling Stone, il periodico internazionale di riferimento del mondo della musica, che porterà a bordo uno spettacolo musicale esclusivo con musicisti internazionali. La seconda è con Canon, che organizzerà un evento dedicato alla fotografia a bordo, per imparare i segreti dello scatto perfetto e portare a casa i ricordi unici della vacanza.

Tra le rotte, Costa Favolosa porterà alla scoperta di Belgio, Francia, Spagna e Portogallo. E con un altro itinerario sarà possibile visitare la terra del sol calante, il Marocco. Il Nord Europa sarà esplorato con Costa Firenze, tra i paesaggi di Danimarca e Norvegia, per poi scendere verso Francia, Spagna e Portogallo. La natura allo stato puro si vivrà sempre con Costa Firenze e con Costa Fortuna, nelle isole delle Canarie tra vulcani, deserti e mare color smeraldo. Ancora con Costa Fortuna un viaggio dai mille volti, per scoprire Turchia, Grecia, Spagna e Francia. Costa Fascinosa propone la visita di Danimarca, Olanda, Francia, Spagna e Portogallo. Con Costa Fascinosa si viaggerà, inoltre, verso l’oceano, toccando Francia, Spagna, Portogallo e Gibilterra. Infine, Costa Pacifica scoprirà le sensazioni d’Egitto, attraversando Grecia, Israele, Egitto, Malta, Spagna e Francia.

«Nel vivo della stagione estiva, la nostra flotta offre una varietà di itinerari che coprono le destinazioni più ambite della bella stagione, sia nel Mediterraneo che nel Nord Europa. Con la nuova promozione “Summer Edition”, da un lato desideriamo attrarre chi non ha ancora deciso dove andare in vacanza questa estate e, dall’altro, stimolare l’interesse per le partenze dell’autunno – commenta il direttore commerciale, Riccardo Fantoni – In questo modo andremo a supportare e offrire sempre più opportunità alle agenzie di viaggi nostre partner».