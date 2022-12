Msc saluta l’anno con il ritorno all’advanced booking

Un anno che si chiude con volumi superiori al 2019; il ritorno all’advanced booking per l’estate 2023 e gli ottimi risultati delle prenotazioni sottodata del mercato italiano per il Mediterraneo d’inverno. Sono i temi principali affrontati da Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere nell’ormai tradizionale incontro online di dicembre per lo scambio degli auguri di Natale.

«Il 2022 è stato un anno complicato, con un primo trimestre di booking quasi fermo tra pandemia e guerra – dice – Poi ad aprile il “rimbalzo tecnico”, il mercato è schizzato ma la logica di prenotazione è stata quella del last second. Fino ad arrivare a un agosto in cui abbiamo gestito quasi 200mila chiamate».

Oggi si parla di «volumi nettamente superiori del 2019 mese per mese; è vero che abbiamo anche più navi – continua il manager – È andata meno bene in termini di marginalità; ma da settembre finalmente le persone sono tornate a prenotare con anticipo la stagione estiva 2023. È un fenomeno rassicurante, che testimonia fiducia nel futuro. Altro dato rilevante è relativo al sottodata per l’inverno nel Mediterraneo, che sta portando risultati da parte del mercato italiano mai visti in passato. Nei giorni scorsi, per esempio, Msc Bellissima ha imbarcato a Napoli oltre 1.100 italiani di età tra i 20 e i 55 anni».

I dati per la Summer 2023 sono incoraggianti e la compagnia prosegue nel piano di investimenti, che in quasi otto mesi – da novembre scorso a maggio prossimo – si traduce in tre navi (Msc World Europa, Msc Seascape e Msc Euribia) per circa 3 miliardi di euro. «Significa 7.300 nuove camere e 15mila clienti aggiuntivi a settimana – spiega Massa – e le navi sono il primo pilastro dei nostri investimenti. Gli altri due sono i nuovi itinerari e la sostenibilità. Sul fronte destinazioni, tra le novità che abbiamo introdotto ci sono le crociere in Mar Rosso e Arabia Saudita; il Nord Europa anche d’inverno per il secondo anno; le crociere per tutto l’anno da New York da aprile 2023, che molti italiani hanno già prenotato per Capodanno 2023-2024; un giro del mondo nel 2024 che prevede anche di risalire parte del Rio delle Amazzoni. Lato sostenibilità, obiettivo di lungo periodo dell’azienda è il raggiungimento delle emissioni zero entro il 2050. Un obiettivo scandito da tappe intermedie grazie a investimenti e miglioramento della tecnologia. Navi, destinazioni e sostenibilità sono i pilastri con cui costruiamo il presente e ci proiettiamo nel futuro».

Tornando al prodotto, «tocchiamo 78 Paesi con le nostre crociere – ricorda il direttore commerciale di Msc Crociere Luca Valentini – E oggi sono felice di poter tornare a parlare di lungo, medio e corto raggio, capisaldi di qualsiasi forma di turismo pacchettizzato. Per esempio, avremo quattro navi negli Stati Uniti, tra Miami e New York; stiamo rafforzando e incrementando i volati, come in Mar Rosso dove abbiamo aggiunto anche l’Egitto. E un corto raggio che la fa da padrone in agenzia, con nuovi itinerari e nuovi porti coinvolti».

La chiave dei risultati ottenuti è la «continuità di relazione con la nostra rete distributiva – aggiunge il direttore vendite Fabio Candiani – Quest’anno a bordo abbiamo ospitato 3.500 agenti di viaggi per permettere loro di vivere il nostro prodotto, complesso e innovativo, e poterlo vendere al meglio. Imprescindibili anche l’attività della nostra forza vendite, che sta spingendo alla prenotazione anticipata, gli accordi con i network, le campagne commerciali in essere».

Altra componente centrale del successo è il racconto. «C’è tanta voglia di vacanza e di crociera – spiega il direttore marketing Andrea Guanci – E noi abbiamo grande entusiasmo nel raccontarci. Lo stiamo facendo anche attraverso programmi televisivi; abbiamo da poco festeggiato il traguardo dei 100mila follower della pagina Instagram di Msc Crociere Italia; e abbiamo aperto il canale ufficiale msccrociere su Tiktok, che lanceremo al grande pubblico nei prossimi giorni».

Infine, da Leonardo Massa, l’augurio di cui tutto il settore ha bisogno: «Un 2023 di serenità per il turismo italiano».