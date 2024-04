Costa Crociere rinnova per tre anni la collaborazione con Europ Assistance

Nuovo capitolo della collaborazione tra Costa Crociere ed Europ Assistance Italia che rinnovano la partnership estendendola per altri tre anni e confermando l’impegno nel garantire tranquillità e assistenza ai viaggiatori.

Il nuovo programma assicurativo è valido per i viaggiatori provenienti da Italia, Francia, Portogallo, Spagna, Olanda, Belgio e Svizzera ed è applicabile a prenotazioni e partenze dal 1° marzo 2024.

«Siamo felici di estendere la partnership con Costa Crociere, confermando il nostro impegno a offrire soluzioni assicurative sempre più complete a tutti coloro che scelgono di trascorrere le proprie vacanze a bordo delle navi della compagnia italiana – afferma Erika Delmastro, chief travel officer di Europ Assistance Italia – La nostra capacità di innovare, adattandoci alle mutevoli esigenze dei viaggiatori e spesso anticipandole, è stata fondamentale per consolidare nel tempo questa collaborazione e siamo entusiasti di continuare a lavorare al fianco di Costa Crociere per garantire ai clienti esperienze di viaggio indimenticabili e sempre più serene con i massimi livelli di protezione».

Restano confermate le coperture Early Booking e Multirischi Base, che prevedono l’annullamento e il rimborso delle spese mediche, ma vengono introdotte una serie di novità pensate per soddisfare le esigenze in continuo mutamento dei clienti.

Fra queste l’incremento del massimale in caso di annullamento del viaggio, per offrire una maggiore serenità a fronte di imprevisti che possono richiedere una modifica ai programmi di viaggio o la cancellazione del viaggio stesso, oltre a una soluzione digitale per richiedere assistenza durante il viaggio.

«In Costa Crociere gli ospiti sono sempre al centro di tutto quello che facciamo. Vogliamo che si godano le migliori esperienze di vacanza, come solo Costa sa offrire, pensando solamente a divertirsi e rilassarsi – dice Gianfranco Allocca, vice president sales excellence & global customer center operations di Costa Crociere – Per questo siamo lieti di rinnovare la nostra collaborazione con un partner di eccellenza come Europ Assistance, che propone il meglio dell’assistenza in viaggio, con una formula ideale per un’azienda internazionale come la nostra, che assicura lo stesso livello di servizi in diversi Paesi».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Costa Crociere