Explora Journeys svela attività e intrattenimento a bordo

Explora Journeys lancia il suo programma originale di intrattenimento e crescita personale. Una programmazione che copre ogni aspetto della vita di bordo, così come concepita dalla sua filosofia, per offrire esperienze uniche e originali. Da artisti residenti e ospiti ad esperti di diversi settori, il programma si evolverà continuamente nel corso del viaggio, riflettendo regioni e destinazioni visitate.

«Abbiamo adottato un nuovo approccio, personalizzato e profondo, all’intrattenimento, alla crescita personale e alla vita di bordo – spiega Drew Gowland, senior lead entertainment, experience & enrichment di Explora Journeys – I nostri ospiti, viaggiatori esigenti alla ricerca di emozioni che riflettano adeguatamente il loro stato d’animo e il viaggio, avranno a disposizione una scelta di esperienze e opzioni di intrattenimento raffinata e variegata, intima ma sempre entusiasmante».

Gli ospiti possono esplorare sette locali a bordo, con numerose scelte e stili di intrattenimento diversi. Senza la limitazione di orari d’inizio, potranno immergersi nell’esperienza e uscirne al loro ritmo, per vivere l’atmosfera giusta al momento giusto. Con audio, illuminazione e display all’avanguardia, le lounge e i locali della nave possono ospitare un’ampia selezione di esperienze diverse.

Explora Journeys pone la musica e il suono al centro delle proposte di intrattenimento, che gli ospiti potranno sperimentare sempre nei loro tempi. Ci si potrà rilassare prima e dopo cena a bordo piscina dell’Astern Lounge sulle note di una colonna sonora chillout o ascoltare pop contemporaneo ispirato al Postmodern Jukebox di Scott Bradley nell’Explora Lounge. Se si preferisce una serata a lume di candela con un sottofondo musicale che riflette l’itinerario del viaggio, la Journeys Lounge è la scelta giusta. E presso il Lobby Bar c’è sempre la musica ad accompagnare caffè o aperitivo.

Ognuno degli artisti residenti è stato scelto tra una serie di interpreti e storyteller internazionali, tutti versatili e in grado di passare dalla musica classica al rock ‘n’ roll, dalla disco music al jazz. Ogni viaggio li vedrà impegnati in spettacoli di genere e stile diversi, anche in base alle aree visitate e alle preferenze degli ospiti. Ogni viaggio prevede anche la presenza di artisti ospiti, che si esibiranno in spettacoli dall’atmosfera intima e avranno interazioni con il pubblico, sul palco e fuori.

Ecco inoltre alcuni esempi di attività a cui si potrà partecipare a bordo: con Ombré Sunsets presso l’Explora Lounge, gli ospiti potranno migliorare le loro conoscenze fotografiche, imparando a catturare tramonti di fuoco, a scattare il selfie perfetto per Instagram o a illuminare nel modo giusto un ritratto personale o un’opera d’arte; presso il Malt Whiskey Bar, si potrà partecipare al tutorial The Spirit of Whiskey tenuto da mixologist esperti per esplorare le potenzialità di questo superalcolico creando drink originali; Melodic Master Class è la masterclass in cui gli artisti residenti incontreranno gli ospiti, condividendo il loro talento e parlando di improvvisazione e composizione musicale.

Tra gli eventi di bordo da segnalare: Captain’s Log… Secrets of the Sail dove gli ospiti si uniranno al comandante o agli ufficiali di plancia per un’avvincente esplorazione e camminata in coperta scoprendo come gli antichi metodi di navigazione sono stati sostituiti dalla tecnologia fantascientifica di oggi; al rintocco della mezzanotte c’è Bal Mythos e gli ospiti potranno indossare maschere artigianali che rappresentano divinità locali e ballare accompagnati dalla Bacchus Band e dai suoi vocalist; Midnight Wayfinder è una serata sotto le stelle o raccolti attorno alla Conservatory Pool, accompagnati dal suono della chitarra, per scoprire come i navigatori hanno fatto affidamento per lungo tempo su mare, vento e stelle per arrivare sani e salvi a destinazione; Inferno è il richiamo al glamour dello Studio 54 di New York, al Soul Train e alla musica disco degli anni ’70 in Europa, gli ospiti potranno sorseggiare cocktail vintage e ballare per tutta la notte.

Tra le esperienze proposte: An Evening by Candlelight con musicisti e vocalist ospiti che si esibiscono nelle lounge illuminate a lume di candela, offrendo un’ampia serie di esperienze sonore, dalla musica classica fino alle colonne sonore cinematografiche; Decadence con musica dal vivo, spettacoli immersivi e raffinatezza; Le Jazz è l’esperienza di un jazz club parigino, tra Martini e tartine francesi; Let the Good Times Roll significa musica jazz in stile New Orleans, cucina creola e cocktail all’assenzio.

Explora Journeys mette al centro del viaggio i rituali, quotidiani, settimanali, mensili o annuali, che contraddistinguono ogni aspetto del viaggio, dall’alba al tramonto. Si svolgono alla stessa ora, allo stesso giorno e nello stesso luogo su tutte le navi del brand:

Ocean State of Mind propone meditazioni quotidiane guidate sullo sfondo del cielo e dell’oceano saluteranno ogni mattina, intrecciando pratiche culturali locali a storie sulla destinazione del giorno; Sundial Salutation è un rituale di benessere fondato sul movimento che si ripete due volte al giorno; Midday Melodies segna il passaggio da mattina a pomeriggio con musica acustica; Sunset Aperitivo prevede aperitivi e stuzzichini, originali e associati ai diversi scali dell’itinerario serviti presso bar e lounge; Moonrise si ripete ogni 28 giorni per una serata al cospetto della luna piena, sorseggiando cocktail e ballando sotto le stelle con musica dal vivo.

Tra le oportunità di crescita personale per gli ospiti: The Book Club valido per alcuni viaggi in cui si parlerà di un libro riguardante la regione visitata con lettura da parte dell’autore; Single Origin per scoprire le diverse culture del caffè locali attraverso degustazioni guidati da un barista di livello mondiale; corsi di forme di arte Artisanal riguardanti le destinazioni visitate, da tessili e arazzi all’arte di intrecciare cesti e lavorare il cioccolato, guidati da esperti locali; Dance the Day Away, pomeriggi alla scoperta della cultura del movimento locale, accompagnati da musica del posto, con uno sfondo a led che evocherà il contesto geografico; The Creative’s Journey dove scoprire scrittori, momenti iconici e il dietro le quinte del mondo del cinema e del teatro; Club Soda per gli ospiti che hanno adottato uno stile di vita privo di alcol; Prism per celebrare la diversità degli ospiti di Explora Journeys e la Solivagant Society che riunirà coloro che viaggiano da soli per attività, eventi ed esperienze durante tutto il viaggio.