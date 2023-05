Countdown per il Wmf di Rimini: saranno oltre 500 gli espositori

ll Wmf, il festival sull’innovazione tecnologica e digitale, si prepara ad accogliere più di 550 espositori da tutto il mondo all’interno dei 10 padiglioni della Fiera di Rimini. L’Agenzia di Viaggi Magazine è, per il secondo anno, media partner ufficiale dell’evento.

Dal 15 al 17 giugno, le oltre 60mila presenze attese avranno l’opportunità di scoprire, in un unico luogo, le soluzioni tecnologiche più avanzate che stanno plasmando il futuro digitale, interagire con avanzatissimi esempi di robotica, scoprire tool e software all’avanguardia che utilizzano l’intelligenza artificiale ed esplorare i 49 Open Stage attivi nell’area fieristica e accessibili a tutti i partecipanti del Wmf.

«Quest’anno in particolare, per noi è importante portare nella regione che ci ospita e che è stata colpita dall’alluvione progetti innovativi e realtà da tutto il mondo, capaci di fornire nuove soluzioni e nuove risorse per il territorio – spiega Cosmano Lombardo, founder e ceo di Search On Media Group e ideatore del Festival – Come realtà crediamo fortemente nella capacità della tecnologia di apportare supporto e progresso nei confronti dei bisogni e delle sfide dell’umanità».

La tre giorni è il frutto di un processo portato avanti grazie all’unione di impegni comuni, «di un processo di cooperazione che vede coinvolta la nostra community così come aziende, startup e realtà istituzionali che condividono il nostro approccio all’innovazione digitale e tecnologica – prosegue Lombardo – Nell’area fieristica quest’anno, grazie alla presenza di oltre 550 espositori, avremo l’occasione di scoprire e toccare con mano tutto ciò che il progresso tecnologico e l’innovazione digitale sono in grado di generare e quante soluzioni innovative possano portare beneficio al futuro di tutta la società».

Largo spazio all’intelligenza artificiale nell’AIi District, in cui verranno presentate applicazioni innovative alla robotica, al mondo del lavoro e dell’educazione, ma anche prodotti, software, servizi e le ultime innovazioni in ambito Ai portate da aziende italiane e internazionali.