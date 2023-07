Croazia, l’autostrada si paga anche con il Telepass italiano

A partire dal 14 luglio, sulle autostrade croate è possibile pagare il pedaggio tramite il Telepass italiano. La Società Autostrade Croate (Hac) e Telepass hanno stretto una collaborazione nel campo dell’applicazione del telepedaggio europeo.

L’obiettivo della riscossione elettronica europea del pedaggio è consentire agli utenti di accedere alla rete autostradale a pedaggio con un solo contratto e un solo dispositivo, facilitando così il viaggio.

In questo modo chi arriva in Croazia può raggiungere la destinazione in modo più facile e veloce.