Croazia nell’era Euro. Vukelic: «Focus su velisti, giovani e famiglie»

La Croazia è pronta all’estate forte di numeri in crescita e di una promozione che punta a valorizzarne i punti di forza per diversi target. «I primi cinque mesi dell’anno hanno visto incrementi sia negli arrivi che nei pernottamenti, anche dal mercato italiano», spiega Viviana Vukelic, direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia, sottolineando la soddisfazione per un inizio d’anno importante, che ha visto il Paese fare ingresso nell’area Schengen l’1 gennaio, con l’adozione dell’euro e l’eliminazione dei controlli sulle persone alle frontiere con gli altri Paesi dello spazio Schengen.

I flussi turistici nei primi 5 mesi segnalano 3.807.355 arrivi (+30% rispetto allo stesso periodo del 2022) e 12.292.972 pernottamenti (+ 25% rispetto allo stesso periodo del 2022). Gli italiani sono cresciuti del 38,62% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con 142.667 arrivi e 358.395 pernottamenti (+32%).

Per la stagione 2023 il Paese conferma investimenti e nuove aperture sul fronte alberghiero dall’Istria fino a Dubrovnik, e punta sull’attrattività del folto calendario di eventi e festival musicali 2023.

«Per l’estate i principali punti di forza saranno la vacanza in barca, i giovani e le famiglie». Per quanto riguarda il viaggio in barca a vela il trend è in crescita, grazie ad asset come, isole, baie e spiagge dall’Istria al Quarnaro fino alla Dalmazia. Sul fronte young, la Croazia è diventata una meta di festival di successo negli ultimi dieci anni per gli appassionati di generi diversi, che possono trovare locali, discoteche e numerosi eventi estivi come festival musicali (Ultra music Europe-Split, Seasplash festival-Sibenik, Sonus festival-isola di Pag, Inmusic festival-Zagreb, Dimensions festival-Tisno, per fare qualche esempio). Infine, la diversità di spiagge e località si adatta anche a target diversi come famiglie con bambini, coppie o gruppi di amici.