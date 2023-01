Crociere, Brancaleoni passa a Silversea come svp vendite globali

Massimo Brancaleoni entra nella compagnia di crociere extra lusso Silversea in qualità di senior vice president global sales. Con 25 anni di esperienza nel settore, ha lavorato in Costa Crociere, dove di recente aveva ricoperto proprio la carica di svp global sales.

Il brand luxury ha annunciato di aver arricchito il proprio team di vendita globale con “il veterano dell’industria delle crociere che guiderà le strategie di vendita globali di Silversea su tutti i canali, sfruttando i suoi 25 anni di esperienza nel settore delle crociere per rafforzare ulteriormente la posizione dell’azienda come leader di categoria”.

A Brancaleoni riporteranno tutti gli amministratori delegati regionali di Silversea.

«Siamo lieti di dare il benvenuto a Massimo Brancaleoni come svp Global Sales, mentre continuiamo a rafforzare il nostro team di vendita globale per sostenere il nostro trend di crescita – ha detto Barbara Muckermann, presidente e amministratore delegato di Silversea Cruises – La lunga esperienza di Massimo e il suo background internazionale si riveleranno cruciali per l’ulteriore rafforzamento della nostra posizione di compagnia di crociera ultra luxury leader a livello mondiale. Questo è un ruolo completamente nuovo per Silversea, che dimostra il nostro impegno per la crescita e la nostra partnership con la comunità di consulenti di viaggi. L’esperienza strategica di Massimo si rivelerà fondamentale per l’indirizzamento delle vendite a livello globale».

Brancaleoni si è detto onorato dell’ingresso in Silversea e del lavoro a stretto contatto con gli agenti di viaggi partner della compagnia. «Non ci troveremmo nella nostra posizione di leader senza il loro continuo supporto e non vedo l’ora di rafforzare ulteriormente la nostra partnership», ha commentato.