Crociere, Costa Toscana debutta a Genova

Costa Toscana ha debuttato venerdì scorso a Genova. Dopo l’inverno nel Golfo arabico, l’ammiraglia di Costa Crociere è arrivata per la prima volta alla Stazione Marittima di Ponte dei Mille, da dove partirà ogni venerdì sino al 24 novembre.

«Abbiamo voluto portare la nostra ammiraglia Costa Toscana a Genova proprio nell’anno in cui festeggiamo il nostro 75° anniversario – ha dichiarato Mario Zanetti, direttore generale di Costa Crociere – Le vendite degli ultimi tre mesi sono state consistenti. L’occupazione delle navi è in crescita costante e le vendite per i programmi della prossima estate stanno procedendo molto rapidamente, con un’elevata richiesta di cabine. Uno scenario incoraggiante, se consideriamo anche che la nostra capacità nel Mediterraneo è aumentata rispetto al 2019, mantenendo costante quella in Nord Europa, grazie all’ingresso nella flotta, negli ultimi tre anni, di nuove navi di ultima generazione, come Costa Toscana e Costa Smeralda. La Liguria avrà ancora una volta un ruolo strategico nella nostra programmazione, perché tutte e quattro le nostre navi nel Mediterraneo occidentale partiranno proprio da qui».

L’itinerario di una settimana comprende Italia, Francia e Spagna, con soste a Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma. Gli scali complessivi saranno 35.

Grazie anche alla collaborazione con il Comune di Genova, Costa Toscana offrirà ai un’ampia proposta di esperienze a terra per scoprire la città e il suo territorio, anche al di fuori delle mete più conosciute. Tra le novità ci sono il giro in e-mountain bike sul sentiero dei forti, percorrendo la cinta muraria più lunga d’Europa, e, da fine aprile, il walking tour “Genova Repubblica Marinara” tra luoghi simbolo e l’accesso esclusivo alle mura del Barbarossa.

NAVI COSTA IN LIGURIA. In totale, nel 2023 gli scali Costa Crociere in Liguria saranno circa 200, il 25% in più rispetto al 2022. Oltre a Costa Toscana da Genova, altre tre navi – Costa Smeralda, Costa Diadema e Costa Fortuna – salpano da Savona. Costa Diadema è ripartita il 9 aprile, domenica di Pasqua, dopo importanti lavori di rinnovamento, con l’introduzione di nuove esperienze come il ristorante Archipelago, dove è possibile gustare i menù creati in esclusiva per Costa dagli chef Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León; il Sushino at Costa, un sushi bistrot sul mare, arricchito anche da un lounge con musica dal vivo; la Fiorentina Steak House; il Sunset Bar, per un aperitivo durante la “golden hour” in una terrazza fronte mare; e un Aperol Spritz bar rinnovato. La programmazione prevede crociere di due settimane alle isole Canarie, e dal 7 maggio, un itinerario di una settimana diretto a Savona, Civitavecchia/Roma, Cagliari o Ajaccio (a seconda delle partenze), Palma di Maiorca, Valencia e Marsiglia.

Dal 13 aprile, anche Costa Fortuna, terminata la stagione in Sudamerica, rientrerà nell’homeport di Savona. Dopo una minicrociera di tre giorni, inizierà a proporre itinerari di 14 giorni, prima in Turchia e poi alle Canarie. In estate la nave offrirà un itinerario di due settimane inedito, che permetterà di visitare in una sola vacanza le isole greche e le isole Baleari, con Savona, Civitavecchia/Roma, Messina, quattro isole della Grecia, come Creta (con scalo a Iraklion), Rodi, Mykonos, Santorini, Cefalonia (con scalo ad Argostoli), Palma di Maiorca, nelle isole Baleari, e poi Barcellona e Marsiglia.

Diadema e Fortuna si aggiungono a Costa Smeralda, che continuerà a operare nel Mediterraneo con partenze da Savona. L’itinerario 2023 di Costa Smeralda, di una settimana, visiterà Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca (Ibiza in estate), Palermo, Civitavecchia/Roma.

L’offerta nel Mediterraneo è completata da Costa Deliziosa, che andrà alla scoperta di Marghera/Venezia, Katakolon/Olimpia (Grecia), Mykonos (Grecia) Santorini (Grecia) e Bari, e Costa Pacifica, che visiterà Taranto, nuovo porto di scalo Costa, Catania, Malta, Mykonos e Santorini. Entrambi gli itinerari sono di una settimana.