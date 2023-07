Msc è partner dell’Ac Milan: il logo sulla manica della maglia

A partire dalla stagione calcistica 2023/2024, Msc Crociere sarà principal partner e official sleeve partner di Ac Milan, posizionando il proprio logo sulla manica della maglia indossata dalla prima squadra maschile – impegnata in competizioni nazionali e anche in Champions League – dalla prima squadra femminile e dalle formazioni Primavera.

Le due realtà si impegneranno in una serie di azioni congiunte e iniziative che coinvolgeranno i tifosi rossoneri a Milano, in Italia e in tutto il mondo, dove il Club può contare su oltre 500 milioni di appassionati, sia a bordo delle navi che a terra.

«Siamo felici di riaccogliere Msc Crociere nella famiglia rossonera come principal partner e sleeve partner della nostra prima squadra maschile, femminile e delle nostre formazioni Primavera – ha detto Casper Stylsvig, chief revenue officer di Ac Milan – La maglia rossonera è una seconda pelle, un’icona globale e un simbolo della passione di oltre 500 milioni di tifosi in tutto il mondo. Siamo convinti che, insieme, due eccellenze italiane nel mondo come Ac Milan e Msc Crociere potranno certamente raggiungere gli obiettivi prefissati e tagliare traguardi ambiziosi».

Attraverso questo accordo, Msc Crociere intende rafforzare ulteriormente la propria presenza nel mondo dello sport e del calcio – dopo essere divenuta main sponsor di Ssc Napoli – intraprendendo un nuovo percorso insieme a un Club dalla visione lungimirante e dalla storia ricca di successi.

«Dopo 10 anni dall’ultima collaborazione tra Msc Crociere e l’Ac Milan, siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme – ha dichiarato Leonardo Massa, managing director Msc Crociere – La partnership siglata si colloca perfettamente sul percorso tracciato insieme in passato e che abbiamo portato avanti in questi anni e che ci vede affiancati ad aziende che, come noi, rappresentano l’eccellenza italiana nel mondo. Le due società sono accomunate da una lunga tradizione storica e dalla comune visione globale, oltre che da obiettivi ambiziosi da raggiungere con tenacia, impegno e dedizione».