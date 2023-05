Crociere e traghetti: tutti i numeri 2023 dell’Adriatico

Più di 30 porti crocieristici operativi con oltre 4,5 milioni di passeggeri movimentati; 40 porti ferry e 19 milioni di passeggeri, 341 strutture per il turismo nautico con 80.000 ormeggi e una previsione di crescita del 30% per le marine e del 60% per i charter nautici.

L’Adriatic Sea Forum, a Dubrovnik, fornisce le previsioni aggiornare sul turismo via mare in Adriatico – con l’edizione 2023 dell’Adriatic Sea Tourism Report – e certifica lo stato di salute del settore. Il traffico marittimo punta a eguagliare i record del 2019 quest’anno, per superarli nel 2024.

CROCIERE. Le nuove stime di Risposte Turismo nel 2023, illustrate dal presidente Francesco di Cesare alla platea del forum, portano a 4,5 milioni i passeggeri movimentati (imbarchi, sbarchi e transiti) entro fine anno, dato che segna un +29,3% rispetto al 2022. Nei 32 porti crocieristici dell’Adriatico saranno 3.000 le toccate nave (+3,9%).

Guida la classifica Corfù, porto crocieristico dell’Adriatico che movimenterà il maggior numero di passeggeri (615 mila, +16,8% sul 2022), davanti a Venezia (550 mila, +127,3%), in risalita in classifica grazie a 243 toccate nave, senza considerare il traffico a Chioggia, e Dubrovnik (circa 519 mila, +37,6%). Ai piedi del podio Bari (mezzo milione di passeggeri movimentati, +21,7%) e Kotor (440 mila passeggeri movimentati, +5,2%).

A livello di Paesi, però, il primato è indiscutibilmente dell’Italia, che sul versante adriatico movimenterà poco più di 2 milioni di passeggeri (+35%), pari al 46,2% del totale, davanti a Croazia (circa 1,1 milioni di passeggeri movimentati, +33,1%) e Grecia (624 mila passeggeri movimentati, +17,2%). Previsioni di chiusura anno positive anche per le altre nazioni che si affacciano sull’Adriatico, dal Montenegro (479 mila passeggeri movimentati, +10,4%) alla Slovenia (119 mila passeggeri movimentati, +59,3%) e all’Albania (25 mila passeggeri movimentati, +53,9%).

La Croazia avrà invece il primato delle toccate nave tra i Paesi affacciati sull’Adriatico: 1.140, davanti all’Italia (863) e al Montenegro (474).

TRAGHETTI. Numeri rilevanti anche per i traghetti – sommati da Risposte Turismo al traffico di aliscafi e catamarani – che supereranno la soglia dei 19 milioni di passeggeri movimentati (+7,9% rispetto al 2022). Secondo le previsioni aggiornate dell’Adriatic Sea Tourism Report, i 13 principali porti dell’Adriatico registreranno a fine 2023 circa 19,3 milioni di passeggeri movimentati (+7,9%) e oltre 79.000 toccate nave (+9,9%).

Spalato è in testa alla classifica con 5,2 milioni di passeggeri movimentati (+8%), seguono Igoumenitsa (2,6 milioni di passeggeri movimentati, +7%) e Zadar (2,5 milioni di passeggeri movimentati, +3%). Da segnalare anche la crescita del porto di Korcula (oltre 1 milione di passeggeri movimentati, +5%).

A livello nazionale, anche senza contare le rotte interne, la Croazia si confermerà a fine anno al primo posto con oltre 9,7 milioni di passeggeri movimentati (+6,2%), davanti a Grecia (4,8 milioni, +6,6%) e Italia (3,2 milioni, +14,5%).