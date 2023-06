Crociere, Explora nell’era Massa:

«Agenzie, credeteci come 24 anni fa»

«Chiedo alle agenzie di viaggi di credere in questo progetto e supportarci, come hanno fatto 24 anni fa. Perché abbiamo dimostrato di mantenere le promesse». È la prima conferenza stampa da managing director (anche) di Explora Journeys per Leonardo Massa, già a capo di Msc Crociere Italia.

E questo è il suo primo messaggio, mentre racconta la sua nuova avventura personale e quella di tutto il Gruppo Msc con l’imminente debutto del brand di viaggi in mare di lusso Explora Journeys.

«Per me è un vero e proprio momento di start up. La prima nave Explora I non è ancora visitabile, la prenderemo in consegna il 6 luglio a Monfalcone da Fincantieri, e come azienda stiamo rivivendo i tempi in cui Msc Crociere aveva poche navi – Rhapsody, Monterey e Melody, che oggi non esistono più – e ha dato il via al progetto che conoscete. Oggi lanciamo un nuovo brand e le agenzie, già essenziali per le vendite, lo sono ancor di più in fase iniziale», dice Massa.

Ed ecco quello che il manager vorrebbe che arrivasse al cliente: «Proponiamo vacanze di lusso per un target che in passato non necessariamente andava in crociera, e contemporaneamente ci rivolgiamo ai crocieristi che erano alla ricerca di un prodotto nuovo e finalmente oggi trovano risposta. Inoltre, la stessa persona, in momenti diversi della vita, può scegliere segmenti di viaggio differenti.

Il mercato del lusso cresce anno su anno, crediamo tantissimo in questo potenziale, tanto da costruirci sei navi».

Il managing director entra poi nel vivo dell’offerta: a bordo delle navi di Explora Journey ci saranno 461 suite, tutte con veranda privata, guardaroba e servizi dedicati, con una superficie minima di 35 metri quadrati. Alcuni esempi? «Smart tv, asciugacapelli Dyson, caffè con cialde Illy, binocolo in camera. Explora è un hotel di lusso itinerante ed è la scelta per chi nel viaggio ricerca lusso ed esperienze. Il rapporto ospiti/equipaggio è 1:1, che significa alto livello di servizio e attenzione al cliente».

Sulla prima nave, Explora I, ci sono 18 bar e lounge, tre piscine esterne di cui una che può diventare coperta durante la navigazione in aree fredde, 700 metri quadrati dedicati al benessere, palestra con aree interne ed esterne, wifi gratuito ad alta velocità su tutta la nave.

Tutti i ristoranti, a eccezione dell’Anthology che propone menù di chef stellati a rotazione a cominciare da Mauro Uliassi di Senigallia, sono compresi nel prezzo del biglietto. Tra le possibilità nel food&beverage c’è anche la Chef’s kitchen, un’esperienza per 12 persone di cucina privata vista mare: gli ospiti saranno coinvolti dallo chef di bordo a partire dall’acquisto delle materie prime, fino alla cottura e preparazione dei piatti.

«La nostra idea è dare agli ospiti libertà assoluta: nella ristorazione senza turni ai ristoranti, nell’accesso incluso a spa, palestra, lezioni con gli esperti, e nell’intrattenimento: non c’è il teatro, ma offriamo una serie di lounge che propongono generi musicali tra loro molto diversi».

Anche gli itinerari hanno il sapore di libertà: «Usciamo dalla logica degli itinerari circolari delle crociere con imbarco e sbarco nello stesso porto e parliamo di viaggi in mare di lusso per esplorare e fare esperienze che in altro modo non sarebbero accessibili».

Si parte il 17 luglio da Southampton con il viaggio inaugurale di 16 giorni fino a Copenaghen. Explora I proporrà fino a inizio settembre crociere in Nord Europa e poi, attraversando la Groenlandia, si sposterà sulla East Coast americana nel periodo del foliage. Da novembre punterà su itinerari inediti ai Caraibi per poi, nel 2024, attraversare il Canale di Panama e arrivare fino alle Hawaii. Da maggio prossimo poi arriverà nel Mediterraneo per trascorrervi l’estate fino ad agosto. Qui si darà il cambio con Explora II, che debutterà nel Mare Nostrum proprio ad agosto 2024.

Oltre a Leonardo Massa, la squadra di Explora Journeys potrà contare sul supporto degli uffici di Napoli di Msc Crociere nelle aree commerciali, del marketing e della comunicazione, e sui responsabili di area Gabriele Cornalba per il nord e Anna Maria Alessandrini per il centro sud.

Per quanto riguarda il rapporto con il trade, dopo una prima fase di conoscenza del prodotto, «a breve annunceremo promozioni ad hoc per le agenzie che crederanno subito in noi e per gli ospiti che ci daranno fiducia».

In chiusura, arriva l’ultima chicca: «Su Explora I debutta la prima boutique Rolex a bordo di una nave da crociera. Avere un brand così prestigioso conferma la nostra volontà di voler offrire ai nostri ospiti la migliore esperienza possibile».