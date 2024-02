Crociere: Gioco Viaggi porta in fiera 12 compagnie

Gioco Viaggi, cruise operator in Italia dal 1987, presenta alla Bit 2024 le 12 compagnie di crociera commercializzate sul mercato italiano, molte delle quali in esclusiva: Cunard, Princess Cruises, Carnival, Holland America Line, Seabourn, Ponant, Windstar Cruises, Star Clippers, Quark Expeditions, Variety Cruises, Lüftner Cruises e Uniworld.

Il catalogo Cruise Collection 2024/25 propone una selezione dei migliori itinerari delle compagnie in portfolio, tutte con caratteristiche uniche e distintive: itinerari esclusivi alla scoperta di Artide e Antartide, Alaska, Caraibi, Hawaii, Sudamerica, Seychelles, Asia, Giappone, Oceania e Sud Pacifico, ma anche in navigazione sui fiumi in Europa, nel Mediterraneo o giri del mondo e traversate atlantiche.

Gioco Viaggi porterà in fiera anche l’edizione aggiornata del folder Top Reasons dedicato agli agenti di viaggi: una sorta di manuale, realizzato a supporto del catalogo Cruise Collection, con le caratteristiche di ogni compagnia rappresentata, le destinazioni e i plus che rendono ogni crociera un’esperienza unica. Un valido strumento per gli agenti che potranno così indirizzare al meglio i propri clienti.

La Bit sarà anche occasione per il lancio di offerte speciali per la promozione di alcune destinazioni tra le quali Alaska e Mediterraneo di Cunard, Mediterraneo e Nord Europa di Holland, Artide di Quark Expeditions, Caraibi di Carnival, Polinesia di Windstar e Mediterraneo di Princess.

«Princess e Cunard saranno protagoniste della nuova stagione 2024 – ha dichiarato Gigi Torre, presidente di Gioco Viaggi – E presenteranno sul mercato le nuove ammiraglie: Sun Princess in assoluto la nave più grande mai costruita fino a oggi in Italia con le sue 175.500 tonnellate, la cui consegna è prevista a metà febbraio, e Queen Anne che partirà il 10 maggio da Southampton per il viaggio inaugurale a Lisbona con scalo a Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife e La Coruna, regalando esperienze indimenticabili tra cui la più grande collezione d’arte mai curata in mare».

«Al nostro stand – continua Gigi Torre – abbiamo il privilegio di ospitare gli esperti di Cunard, Quark Expeditions, Carnival e Star Clippers, occasione unica per gli agenti di viaggi che avranno l’opportunità di incontrarli e confrontarsi».

Oltre alle crociere che sono da sempre il core business di Gioco Viaggi, in fiera sarà presentata anche la programmazione tour operator con le nuove edizioni dei cataloghi Corsica Collection e Montagna Collection che, giunti alla 3° edizione, propongono contenuti più ricchi per soggiorni, tour con accompagnatore ed esperienze per l’estate 2024.