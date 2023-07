Crociere lunghe, a settembre arrivano le Costa Voyages

L’appuntamento è per settembre 2023: Costa Crociere propone un nuovo modo di vivere gli itinerari lunghi con Costa Voyages.

Da settembre 2023, con un’unica crociera dai 10 ai 14 giorni, gli ospiti potranno partire alla scoperta di mete esclusive in autunno e primavera, per esplorare le destinazioni in tranquillità. Le esperienze di viaggio proposte comprendono le isole più selvagge delle Canarie, i mille volti della Turchia, tra Oriente e Occidente, il mistero delle piramidi d’Egitto, la natura delle Azzorre, la mistica terra di Israele, il Marocco, le diverse culture dal Nord Europa, passando per la Normandia sino alle calde mete della Spagna.

VITA A BORDO. Navigando tra queste destinazioni, gli ospiti potranno assaporare esperienze gastronomiche d’eccezione. A cominciare dalla linea di 14 nuovi dessert creati in collaborazione con Iginio Massari. In tutti i ristoranti principali di ogni nave sarà possibile scegliere, durante tre diverse cene, un menù inedito, incluso in tariffa, ideato dai chef Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León. Le Costa Voyages offriranno anche l’occasione di brindare con il comandante, a cena. Inoltre, ad aspettare gli ospiti a bordo ci sarà il Banquet Night Party, un buffet “opera d’arte”, accompagnato da sculture di ghiaccio, scolpite dai maestri ice carver, e live dj set.

L’intrattenimento prevede due ulteriori partnership. Rolling Stone, punto di riferimento del mondo della musica, salirà a bordo delle navi Costa per proporre uno spettacolo musicale esclusivo. Mentre gli esperti di Canon, coinvolgeranno gli ospiti in appuntamenti dedicati alla fotografia, in cui spiegheranno come scattare ricordi delle proprie vacanze.

Le Costa Voyages possono anche contare sulla collaborazione con la Federazione Italiana Bridge. Alla presenza dei giocatori esperti della federazione, gli ospiti più abili potranno sfidarsi in un torneo, mentre per i giocatori alle prime armi sono previsti workshop dedicati per imparare i segreti del gioco.

Per gli amanti del glamour, Costa proporrà tre serate eleganti in crociera. La prima è una serata di gala, al Grand Bar, in cui poter ballare con gli ufficiali di bordo. La seconda è la fashion night, una sfilata in cui saranno protagonisti gli ospiti, che si sfideranno sul red carpet del Grand Bar in una gara all’ultima moda, seguita da dj set. La terza è la glamour night, competizione di ballo, tra tango, walzer, rumba e cha-cha-cha, in cui mettere a frutto le lezioni tenute dai maestri di bordo durante il giorno. Anche in questo caso l’abito elegante sarà d’obbligo.

Inoltre, nelle Costa Voyages verranno organizzati giochi dagli anni ’60 ai ’90, come l’Intervista Doppia alle coppie, il Musichiere e il C-Music, con quiz, sfide e aste musicali, oltre a tanti workshop e laboratori. Infine, si potrà vivere l’emozione di una visita guidata alla scoperta del dietro le quinte della nave, tra cucine, ponte di comando, crew bar e altri spazi.

GLI ITINERARI. Le crociere Costa Voyages sono disponibili da settembre a novembre 2023, da aprile a giugno 2024, e da settembre a novembre 2024, su sei navi della flotta: Costa Favolosa, Costa Fortuna, Costa Firenze, Costa Fascinosa, Costa Pacifica, Costa Diadema.

Nel 2023 a bordo di Costa Pacifica e nel 2024 a bordo di Costa Fortuna si potranno scoprire Egitto e Terra Santa, in un viaggio tra mistero e misticismo. I tour organizzati porteranno gli ospiti al Museo egizio, alle piramidi di Cheope, Chefren e Micerino, alle grandi piramidi di Giza, a scoprire gli enigmi della Sfinge e i segreti della lavorazione del papiro, dalla pianta al foglio. Ma anche nei luoghi di culto, a Gerusalemme, tra il Cenacolo e la tomba di re Davide, per poi ripercorrere la Via Dolorosa fino alla Basilica del Santo Sepolcro e al Muro del Pianto. Con Costa Fortuna si potrà raggiungere anche Betlemme, la culla del Cristianesimo.

Il Marocco sarà proposto da Costa Favolosa nel 2023, e da Costa Favolosa e Costa Fortuna nel 2024. Tra souk e medine, a Casablanca gli ospiti avranno a disposizione due tour per immergersi nelle tradizioni marocchine, visitando la moschea di Hassan I, con un hammam di 6000 m2 di mosaici e profumi, per poi pranzare al Rick’s café, dove è stato girato il film Casablanca. Mentre a Tangeri potranno visitare i mercati della città bianca e assaporare la cucina marocchina.

Per gli amanti della natura ci sono le isole Canarie, disponibili su Costa Firenze e Costa Fortuna nel 2023, e Costa Diadema nel 2024. Tra i tour, il trekking a Lanzarote tra distese di lava solidificata e coni vulcanici dai mille colori nel parco Nazionale Timanfaya, mentre a Santa Cruz de Tenerife gli ospiti potranno inoltrarsi nelle viscere della terra nella Cueva del Viento, il tunnel di lava più esteso d’Europa, con 18 km di labirintiche gallerie sotterranee formatesi 27.000 anni fa.

Il Portogallo sarà proposto da Costa Firenze, Costa Fortuna, Costa Favolosa e Costa Fascinosa nel 2023, mentre nel 2024 anche su Costa Diadema. I tour comprendono la scoperta delle usanze Madeira, come scendere da una montagna nei tradizionali “cestinhos di vimini”, l’esplorazione della città vecchia di Lisbona a bordo di un tuk-tuk, o la navigazione con un biologo marino lungo la “rotta dei cetacei”. Nel 2024 Costa Fascinosa navigherà verso le Azzorre, dove andare alla ricerca l’ingrediente segreto del famoso tè viola vulcanico, e godersi un pranzo con il “cozido das Furnas”, un mix di carni cotte in pentoloni calati sottoterra.

La Turchia sarà la destinazione di Costa Fortuna, sia nel 2023 sia nel 2024. Gli ospiti potranno vivere Istanbul da quattro prospettive: a piedi, in tram, in metro, in barca, per immergersi nella cultura e nella vita cittadina. A Izmir, invece, potranno scoprire i riti turchi, per poi passeggiare nel villaggio di Alaçati, che fonde Oriente e Occidente.

Costa Firenze, Costa Fascinosa, Costa Diadema e Costa Favolosa offriranno crociere che uniscono nord e sud dell’Europa in un’unica vacanza, visitando destinazioni come Copenaghen, Le Havre, da dove partire alla scoperta di Normandia e Mont Saint-Michel, isolotto patrimonio Unesco, Cadice, La Coruna, da dove sarà possibile raggiungere Santiago de Compostela, Lisbona.

Sempre Costa Fortuna navigherà tra Baleari e isole greche, dalle più note a quelle meno battute, tra spiagge remote e villaggi pittoreschi. Tra i tour, da segnalare l’esperienza in barca fino alle Grotte Blu di Zante, la visita del labirintico palazzo di Cnosso a Creta, e il giro in biciletta a Palma di Maiorca.