Cyprus Airways, 6mila posti in più per le festività natalizie

Natale ad alti livelli di offerta con 6mila posti aerei in più per i voli di Cyprus Airways su Atene, Parigi e Yerevan: un aumento di capacità deciso per operare al meglio nel prossimo periodo natalizio che si prospetta favorevole per la domanda aerea.

«Abbiamo notato che la domanda per i nostri servizi è ora tornata ai livelli pre pandemia – sottolinea Paul Sies, amministratore delegato della compagnia aerea cipriota – E molti dei nostri voli durante questa stagione festiva risultano già esauriti. Abbiamo dunque ascoltato i nostri clienti e aumentato i voli per facilitare gli spostamenti dei turisti che desiderano visitare Cipro durante il periodo natalizio o per i ciprioti che vivono all’estero per tornare a casa per trascorrere le vacanze con la famiglia e gli amici».

I servizi aggiuntivi di Cyprus vengono offerti tra il 15 dicembre e il 15 gennaio 2023: durante questo periodo viene offerto un terzo volo giornaliero su Atene, oltre a voli aggiuntivi su Parigi Charles De Gaulle (il ​​venerdì e il lunedì). Una terza frequenza settimanale è stata poi aggiunta per i voli da e per Yerevan.

Secondo la direzione commerciale di Cyprus, i posti si stanno vendendo velocemente e i clienti che cercano le migliori offerte sono invitati a prenotare in anticipo per evitare delusioni. C’è anche la possibilità di pianificare in anticipo i voli per la prossima estate: sono stati messi in vendita, infatti, i voli estivi con un vantaggioso rapporto qualità-prezzo ed è possibile anche consultare la sezione del sito della compagnia, dedicata ai pacchetti-vacanza che includono volo e sistemazione in hotel, disponibili tramite Cyprus Airways Holidays.